Crime News : मोबाईलवर बोलताय? सावधान! सटाण्यात हातातील फोन पळवणारा १९ वर्षीय चोरटा जेरबंद

सटाणा: शहरातील भाक्षी रोड परिसरातून मोबाईल लंपास करणाऱ्या सराईत चोरट्याला सटाणा पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवलेल्या या मोहिमेत १९ वर्षीय संशयिताकडून १ लाख ५७ हजार रुपये किमतीचे पाच महागडे मोबाईल आणि एक दुचाकी असा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे..राजेंद्र नामदेव पवार (५२, रा. सटाणा) हे सप्तपदी लॉन्सजवळ मोबाईलवर बोलत असताना, एका दुचाकीस्वाराने त्यांच्या हातातील मोबाईल हिसकावून पोबारा केला होता. या प्रकरणी सटाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे तपास सुरू केला. गुन्ह्यातील वर्णनावरून राहुल सुदाम पवार (वय १९, रा. पिंळकोस, ता. कळवण) याला संशयावरून ताब्यात घेऊन २१ जानेवारी रोजी अटक करण्यात आली..आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता, सरकारी अभियोक्ता सागर गायकवाड यांनी मांडलेल्या युक्तिवादामुळे न्यायालयाने त्यास २४ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. कोठडी दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या सखोल चौकशीत आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्याकडून पाच मोबाईल संचासह १ लाख रुपये किमतीची पल्सर दुचाकी (एमएच ४१ बीसी ००४७) हस्तगत करण्यात आली..Chandwad Accident : माणुसकीचा पाझर! नेपाळच्या त्या चिमुकल्याला चांदवडच्या मातीने कवेत घेतले; प्रशासनाचा मदतीचा हात.पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक तेगबीरसिंग संधू, उपविभागीय पोलिस अधिकारी यशवंत बाविस्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील, उपनिरीक्षक अमोल सूर्यवंशी, सागर बेनुस्कर, संतोष चव्हाण, स्वप्नील तोटे यांनी ही यशस्वी कारवाई केली. ज्यांचे मोबाईल चोरीला गेले आहेत, त्यांनी सटाणा पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.