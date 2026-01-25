नाशिक

Crime News : मोबाईलवर बोलताय? सावधान! सटाण्यात हातातील फोन पळवणारा १९ वर्षीय चोरटा जेरबंद

Mobile Snatching Incident in Satana : सटाणा पोलिसांनी मोबाईल चोरी प्रकरणातील आरोपी राहुल पवार याला अटक करून पाच महागडे मोबाईल आणि पल्सर दुचाकी हस्तगत केली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सटाणा: शहरातील भाक्षी रोड परिसरातून मोबाईल लंपास करणाऱ्या सराईत चोरट्याला सटाणा पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवलेल्या या मोहिमेत १९ वर्षीय संशयिताकडून १ लाख ५७ हजार रुपये किमतीचे पाच महागडे मोबाईल आणि एक दुचाकी असा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
mobile
Arrested
Arrest
Theft

Related Stories

No stories found.