Sumeet Wagh : सटाणा उपनगराध्यक्षपदी सुमित वाघ बिनविरोध; भाजपची पकड मजबूत

सटाणा: येथील पालिकेच्या उपनगराध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक सुमीत विजयराज वाघ यांची सर्वानुमते बिनविरोध निवड करण्यात आली. स्वीकृत नगरसेवकपदी भाजपचेच ॲड. दीपक नंदलाल सोनवणे आणि युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल पाकळे या दोघांचे अर्ज वैध ठरल्याने नगराध्यक्षा हर्षदा पाटील यांनी बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा केली. .संख्याबळानुसार तीन स्वीकृत नगरसेवक असतानाही शिवसेना (४) अपक्ष (४) राष्ट्रवादी काँग्रेस(१) या ९ नगरसेवकांच्या स्वतंत्र गटात एकमत न झाल्याने एक जागा रिक्त राहिली आहे. आज दुपारी दुपारी बाराला पालिकेच्या सभागृहात नगराध्यक्ष हर्षदा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या बैठकीत भाजपचे नगरसेवक सुमित विजयराज वाघ यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाली..स्वीकृत सदस्यपदाच्या तीन जागांसाठी भाजपाकडून ॲड. दीपक सोनवणे व अनिल पाकळे यांची नावे सुचविण्यात आली. इतर कोणतेही अर्ज न आल्याने त्यांचीही बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा करण्यात आली. भाजपचे गटनेते चेतन रौंदळ, शिवसेनेचे गटनेते राहुल पाटील, अपक्ष गटनेत्या ॲड. मनीषा पवार यांच्यासह नगरसेवक सीमा सोनवणे, जयश्री गरुड, भूषण सोनवणे, संगीता सोनवणे, महेश सोनवणे, सोनाली बैताडे, तनुजा नांद्रे, मंगेश खैरनार, अलका माळी, चेतन मोरे, प्रतिभा खैरनार,हर्षवर्धन सोनवणे, कल्पना सोनवणे,विलास दंडगव्हाळ, मनीषा पाकळे,लता बच्छाव, रौफ शेख मुल्ला,ॲड. हुमेरा शेख, नितीन (काका)सोनवणे, सुनंदा देवरे उपस्थित होते. मुख्याधिकारी ज्योती भगत पाटील यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहिले तर पालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी हिरालाल कापडणीस यांनी नवनिर्वाचित सदस्यांचे स्वागत सूत्रसंचालन करून आभार मानले..Vidarbha Municipal Election Results : नागपुरात सत्ता मिळवूनही विदर्भात भाजपला फटका; अकोला, अमरावतीत मित्र पक्षांना घ्यावे लागणार सोबत, चंद्रपूर काँग्रेसकडे.पदासाठी मोठेपणाउपनगराध्यक्ष निवडीसाठी भाजपच्या संसदीय समितीचे सदस्य आमदार दिलीप बोरसे यांच्या उपस्थितीत दर चार महिन्यांनी एक याप्रमाणे १५ नगरसेवकांना संधी मिळावी. म्हणून चिठ्ठ्या टाकून सोडत काढण्यात आली. पहिले नाव नगरसेवक चेतन मोरे यांचे निघाले. मात्र मोरे यांनी निकालापूर्वी निधन झालेले दिवंगत विजय राज वाघ यांना श्रद्धांजली म्हणून त्यांचे पुत्र सुमित वाघ यांचे उपनगराध्यक्षपदासाठी नाव सुचविले..यशवंत नगरीच्या विकासासाठी मतदारांनी आपल्याला विश्वासाने निवडून दिले आहे. आपले राजकीय मतभेद सभागृहा बाहेर ठेवून शहरविकास व लोकहिताचे निर्णय घेऊन मतदारांच्या ऋणात राहाण्याचा प्रयत्न सभागृहाने करावा हीच अपेक्षा.- हर्षदा पाटील, थेट नगराध्यक्ष.