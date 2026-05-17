Satana Wedding Drama: बोहल्यावर नवरीचा ठाम नकार; वरात थेट सटाणा पोलीस ठाण्यात

सटाणा : बागलाण तालुक्यातील एका गावात मोठ्या उत्साहात सुरू असलेला विवाहसोहळा ऐन क्षणी नाट्यमय वळणावर पोहोचल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. ढोल-ताशांच्या गजरात निघालेली वरात आणि आनंदात रंगलेले लग्नाचे वातावरण अचानक तणावपूर्ण बनले, जेव्हा सजलेल्या नवरीने बोहल्यावरच लग्न करण्यास स्पष्ट नकार दिला. अखेर हा वाद थेट सटाणा पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला..तालुक्यातील एका गावात १५ मे रोजी हा विवाहसोहळा आयोजित करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे वधू आणि वर दोघेही एकाच गावातील असल्याने गावात उत्साहाचे वातावरण होते. दुपारच्या सुमारास सवाद्य मिरवणूक काढण्यात आली. ढोल-ताशांच्या गजरात नवरदेवाचा जल्लोषात मंडपात प्रवेश झाला. नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विवाहविधीची तयारी पूर्ण झाल्यानंतर नवरदेव बोहल्यावर चढला. मात्र त्याचवेळी नवरीने अचानक लग्नास नकार दिल्याने उपस्थितांमध्ये एकच कुजबुज सुरू झाली. सुरुवातीला हा गैरसमज असल्याचे अनेकांना वाटले; मात्र नवरी आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे स्पष्ट होताच वातावरण गंभीर बनले..दोन्ही कुटुंबीयांनी नवरीची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. नातेवाईकांकडून विनवण्या करण्यात आल्या. काही स्थानिक प्रतिष्ठित व्यक्तींनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मध्यस्थी करण्याचाही प्रयत्न केला; मात्र नवरीने कोणतेही स्पष्ट कारण न देता लग्न करण्यास नकार कायम ठेवला. दरम्यान, मंडपातील वातावरण तणावपूर्ण होत असल्याचे पाहून काहींनी सटाणा पोलिसांशी संपर्क साधला. त्यानंतर दोन्ही पक्ष थेट सटाणा पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. पोलीस ठाण्याच्या परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. दोन्ही बाजूंकडून आपापली भूमिका मांडण्यात आली..यानंतर पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील यांनी शांतपणे दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेत मध्यस्थी केली. बराच वेळ चर्चा झाल्यानंतर विवाहासाठी झालेला खर्च भरून देण्याबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये तडजोड झाली. त्यानंतर तणाव निवळला आणि अखेर हा विवाहसोहळा रद्द करण्यात आला. ऐन बोहल्यावर नवरीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे संपूर्ण विवाहसोहळाच कोलमडला असून “बोहल्यावर नवरीचा नकार; वरात थेट पोलीस ठाण्यात” हा विषय सध्या बागलाण परिसरात चर्चेचा विषय ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.