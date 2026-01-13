Crime News : सटाण्यात 'देहविक्रय' करणाऱ्या टोळीला बेड्या; पोलिसांनी १६ हजारांच्या मुद्देमालासह तिघांना पकडले

सटाणा: शहराच्या मध्यवर्ती वर्दळीच्या ठिकाणी, बसस्थानकासमोर सुरू असलेल्या अनैतिक देहविक्रय व्यवसाय चालणाऱ्या लॉजवर सटाणा पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत दोन महिलांची सुटका करीत तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. .महात्मा फुले पुतळ्याजवळील लक्ष्मी लॉजमध्ये शनिवारी (ता.१०) दुपारी पोलिसांनी कारवाई करीत तिघांविरुद्ध अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. ग्रामीण पोलिसांच्या मानव तस्करी प्रतिबंधक पथक आणि सटाणा पोलिसांनी नी दुपारी ४.२० ते सायंकाळी साडे सात दरम्यान केलेल्या कारवाईत केली..हवालदार बाळकृष्ण पजई यांच्या फिर्यादीनुसार, नाना गाडेकर (सटाणा), दत्तात्रय चौधरी (पुंडलिकनगर, सटाणा) व हर्षल गरुडकर (वय २७, रा. देवी गल्ली, सटाणा) यांनी आर्थिक फायद्यासाठी अवैध वेश्याव्यवसाय करून घेतल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. छाप्यात पोलिसांनी मोबाईल फोन, १६ हजार ५१० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. महिलांना तत्काळ हलवून समुपदेशन व संरक्षणासाठी पाठविण्यात आले..Kolhapur Election : उरले अवघे दोन दिवस; कोल्हापूर-इचलकरंजीत पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, रात्रगस्त वाढवली.शहरातील कोणत्याही लॉज, हॉटेल किंवा खासगी ठिकाणी अनैतिक देहव्यवसाय किंवा मानव तस्करीसारखे गंभीर गुन्हे सहन केले जाणार नाहीत. अशा प्रकारात सहभागी असलेल्यांविरोधात कायद्याच्या चौकटीत कठोरात कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनीही संशयास्पद हालचालींबाबत तात्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी.- योगेश पाटील, पोलीस निरीक्षक, सटाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.