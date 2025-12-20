Satana News : सटाणा शहर धुळीत गुदमरले! रखडलेल्या महामार्गाविरोधात माजी आमदार संजय चव्हाण आक्रमक

सटाणा: शहरातून जाणाऱ्या साक्री–शिर्डी राष्ट्रीय महामार्ग (जी ७५३) वरील काँक्रीटीकरणाच्या प्रलंबित कामामुळे हा महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात दररोज सकाळपासून रात्रीपर्यंत दाट धुळीचे साम्राज्य, वाहतूक कोंडी, खड्ड्यांमुळे वाहनांचे नुकसान आणि सततच्या प्रदूषणामुळे श्वसनाचे वाढते विकार या सर्वांचा मोठा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. .महामार्गाचे हे रखडलेले काम शहरवासीयांसाठी जीवघेणे ठरत असल्याने प्रशासनाने पुढील आठ दिवसात बसस्थानक ते जिजामाता उद्यान व कंधाणे फाट्यापर्यंतच्या काँक्रीटीकरण कामाची सुरुवात करावी, अन्यथा शुक्रवारपासून (ता.२६) ''रास्ता रोको'' करत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षांतर्फे संयुक्तरित्या देण्यात आला. यासंदर्भात माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार कैलास चावडे, पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला निवेदन देण्यात आले..शहरातील ताहाराबाद रस्ता ते बसस्थानकापर्यंतचे काम पूर्ण होताच पुढील बसस्थानक ते जिजामाता गार्डनपर्यंतचे महत्त्वाचे काम अचानकपणे बंद करण्यात आले. याच महामार्गावर शहराची मुख्य वाहतूक सुरू असते. मात्र, महामार्गावर असंख्य खड्डे, धुळीची कोंडी आणि दिवसाढवळ्या निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे नागरिकांचे जगणे अवघड झाले आहे. .गुडघाभर खड्ड्यांमध्ये साचलेली धूळ-दगड, उघड्या डांबराचे तुकडे आणि सततची उडणारी धुळीची चादर यामुळे शहरातील हा महामार्ग अक्षरशः धोकादायक आणि असह्य बनला आहे. दिवसाढवळ्या उभे राहणारे धुळीचे प्रचंड ढग दुकाने, घरे, हॉस्पिटल्स, शाळांपर्यंत शिरत असून श्वसनाचे आजार, डोळ्यांची ऍलर्जी, त्वचारोग यांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत..धुळीमुळे हॉटेल व्यवसायावरही याचा मोठा परिणाम होत आहे. दुसरीकडे या मार्गावरील खड्डेमय रस्ता आणि अरुंद कोंडीमुळे सकाळ-संध्याकाळ वाहतूक तासन्तास ठप्प होते. शहरातील प्रत्येक नागरिकाला या प्रलंबित कामाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत प्रलंबित काम तत्काळ सुरू करावे अन्यथा ''रास्ता रोको'' आंदोलन करून उपोषण छेडण्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. .यावेळी माजी आमदार संजय चव्हाण, राजेंद्र सोनवणे, केशव मांडवडे, भारत काटके, मनोज सोनवणे, दिनेश सोनवणे, फईम शेख, अशोक भामरे, अनिल पाटील, किशोर ह्याळीज, रणधीर मोरे, मुन्ना शेख, मुन्ना मांडवडे, विलास सोनवणे, स्वप्नील सोनवणे आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत विरोधकांची मोठी मोट बांधणी; १० पक्षांची ‘शिव–शाहू विकास आघाडी’ एकाच चिन्हावर लढणार.शहर धुळीत गुदमरत असताना अधिकारी शांत बसलेले आहेत. बसस्थानक ते जिजामाता उद्यान कंधाणे फाट्यापर्यंत महामार्गाचे काम थांबवून शहरवासीयांना धुळ, खड्डे आणि वाहतूक कोंडीच्या नरकयातना देणाऱ्या प्रशासनाला आता आम्ही जागे करणार आहोत. आठ दिवसात काम सुरू झाले नाही तर सटाणा बंद पाडण्याची ताकद नागरिकांमध्ये आहे.- संजय चव्हाण, माजी आमदार, बागलाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.