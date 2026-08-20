नाशिक

Satana Highway : सटाणा-मंगरूळ राष्ट्रीय महामार्गाला प्रशासकीय गती; बायपास, अतिक्रमण हटाव व पायाभूत सुविधांसाठी तातडीचे निर्देश

सटाणा-मंगरूळ महामार्गाला प्रशासकीय वेग; अतिक्रमण हटवून बायपास, जलनिस्सारण व पायाभूत सुविधांसाठी १५ दिवसांत ठोस आराखडा तयार करण्याचे निर्देश
School Education Minister Dadaji Bhuse during the meeting on the pending Satana–Mangrul National Highway project.

School Education Minister Dadaji Bhuse during the meeting on the pending Satana–Mangrul National Highway project.

Sakal

रोशन खैरनार
Updated on

सटाणा : शहरातून जाणाऱ्या साक्री–शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाला आता प्रशासकीय पातळीवर निर्णायक गती देण्याचे संकेत मिळाले आहेत. वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यातील जलनिस्सारण, अतिक्रमणे आणि शहराच्या भविष्यातील वाढत्या गरजांचा विचार करून सटाणा–मंगरूळ महामार्गाच्या कामातील तांत्रिक व प्रशासकीय अडथळे तातडीने दूर करावेत, शहर वळण (बायपास) रस्त्यासह आवश्यक पायाभूत सुविधांचे दीर्घकालीन नियोजन करावे आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दिले.

Loading content, please wait...
dada bhuse
highway arrests
highway accident prevention tips
highway accidents prevention Narayangavhan
Nashik about land acquisition
highway alternative routes
Marathi News Esakal
www.esakal.com