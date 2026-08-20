Satana Highway : सटाणा-मंगरूळ राष्ट्रीय महामार्गाला प्रशासकीय गती; बायपास, अतिक्रमण हटाव व पायाभूत सुविधांसाठी तातडीचे निर्देश

सटाणा : शहरातून जाणाऱ्या साक्री–शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाला आता प्रशासकीय पातळीवर निर्णायक गती देण्याचे संकेत मिळाले आहेत. वाहतूक कोंडी, पावसाळ्यातील जलनिस्सारण, अतिक्रमणे आणि शहराच्या भविष्यातील वाढत्या गरजांचा विचार करून सटाणा–मंगरूळ महामार्गाच्या कामातील तांत्रिक व प्रशासकीय अडथळे तातडीने दूर करावेत, शहर वळण (बायपास) रस्त्यासह आवश्यक पायाभूत सुविधांचे दीर्घकालीन नियोजन करावे आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दिले..राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५२ जी वरील सटाणा–मंगरूळ रस्त्याच्या सटाणा शहरातील बांधकाम समस्यांबाबत नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज गुरुवारी (ता.२०) मंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वपूर्ण बैठक झाली. दृकदृष्य प्रणालीद्वारे मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाचे सचिव संतोष शेलार, मुंबई रस्ते व वाहतूक महामार्ग विभागाचे उपअभियंता तथा प्रादेशिक अधिकारी प्रशांत हेगडे, तर प्रत्यक्ष लोकनियुक्त नगराध्यक्ष हर्षदा राहुलबाबा पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती शिंदे, प्रांताधिकारी महेश शेलार, मुख्याधिकारी ज्योती भगत, गटनेते राहुल पाटील, भूमिलेख उपअधीक्षक देवेंद्र भावसार यांच्यासह संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते..यावेळी बोलताना मंत्री भुसे यांनी शहराचे सीमांकन, रिमॅपिंग, क्रॉस सेक्शन ड्रॉइंग व आवश्यक नकाशे तयार करून प्रस्तावित कामांचे प्रस्ताव अल्पावधीत पूर्ण करावेत. पुढील १५ दिवसांत आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करून त्याचा नियमित पाठपुरावा करावा, अशा सूचना दिल्या. महामार्गालगतची अतिक्रमणे हटविण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला नगरपरिषदेसह सर्व संबंधित यंत्रणांनी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..शहराच्या मध्यवर्ती भागातून शाळा, बसथांबे व व्यापारी परिसरामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असल्याने कोंडी टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग व बायपासला प्राधान्य देत त्याचे अंतिम प्रस्ताव तातडीने मंत्रालयाकडे देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. उपलब्ध शासकीय जागांचा योग्य वापर, रस्ते व वाहतूक व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइन तसेच भविष्यातील भूमिगत सेवांचे नियोजन करताना दीर्घकालीन शहरविकासाचा विचार करण्याच्या सूचनाही मंत्री भुसे यांनी दिल्या. बैठकीत पावसाळ्यातील अडचणी, जलनिस्सारण व्यवस्था, नागरिकांची गैरसोय आणि रस्ते बांधकामातील तांत्रिक बाबींचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला..अतिक्रमणधारकांना नोटिसा; पुढील कारवाईचे निर्देशसटाणा शहरातील राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट निर्देश दिले. अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार नोटिसा बजावून विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करीत पुढील आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या..मंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे केलेला पाठपुरावा आणि शहराबाबतची त्यांची आत्मीयता यामुळे वर्षानुवर्षे प्रचंड त्रास सहन करणाऱ्या सटाणावासीयांना आता खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. राज्यपातळीवरील सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक झाली असून सर्वांनी सकारात्मक सहकार्य करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच सुटेल. भविष्यातील भुयारी गटार व पाणीपुरवठा योजनांच्या जलवाहिन्यांचा सुद्धा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास आहे.- हर्षदा राहुलबाबा पाटील, लोकनियुक्त नगराध्यक्ष, सटाणा नगरपरिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.