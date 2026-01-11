Crime News : सटाण्यात थरार! गॅस कटरने शटर कापले अन् बोलेरोने अख्खं एटीएम मशिनच खेचून नेलं

सटाणा: शहरालगतच्या यशवंतनगर (औंदाणे शिवार) परिसरात चोरट्यांनी थरारक पद्धतीने ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चे संपूर्ण एटीएम मशिनच उचलून नेल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (ता. १०) पहाटे तीनच्या सुमारास उघडकीस आली. एटीएममध्ये सुमारे २५ लाख ९९ हजार ४०० रुपये रोकड असल्याचा प्राथमिक अंदाज असून, या घटनेमुळे सटाणा शहरासह परिसरात खळबळ उडाली आहे..चोरट्यांनी चोरीस नेलेले एटीएम साक्री (जि. धुळे) परिसरात रस्त्याच्या कडेला टाकून दिलेल्या अवस्थेत आढळून आले. मशिन फोडून त्यातील लाखो रुपयांची रोकड लंपास करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे तीनच्या सुमारास उघड्या डिक्की असलेल्या बोलेरो जीपमधून तीन चोरटे घटनास्थळी दाखल झाले. गॅस कटरच्या सहाय्याने एटीएम केंद्राचे शटर व लोखंडी गेट तोडून त्यांनी आत प्रवेश केला. त्यानंतर एटीएम मशिनला दोरखंड बांधून वाहनाच्या डिक्कीला जोडत जोरात खेचून संपूर्ण मशिनच वाहनात टाकले. अवघ्या अर्ध्या तासात चोरटे ताहाराबादच्या दिशेने पसार झाले..एटीएम खेचताना सुमारे १५ ते २० मिनिटे आपत्कालीन सायरन सुरू होता. मात्र, एवढी मोठी घटना घडत असतानाही परिसरातील कोणाच्याही लक्षात ही बाब न येणे, यावर नागरिकांतून तीव्र चर्चा सुरू आहे. घटनेची माहिती मिळताच सटाणा पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. बँकेच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात संपूर्ण प्रकार कैद झाला असून, फुटेजचे तांत्रिक विश्लेषण सुरू आहे. चोरीत वापरलेल्या वाहनाचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके विविध ठिकाणी रवाना करण्यात आली आहेत..औंदाणे येथील एसबीआय शाखा व्यवस्थापक मनीष प्रकाश मेश्राम यांच्या फिर्यादीवरून सटाणा पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. घटनास्थळी अप्पर पोलिस अधीक्षक तेजगबरसिंग संधू, सहाय्यक पोलिस अधीक्षक दर्शन दुगड यांनी भेट दिली. ठसेतज्ज्ञ पथकाकडून ठसे संकलन करण्यात आले. पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अतुल बोरसे तपास करीत आहेत. साक्री येथे एफएसएल पथकाकडून एटीएमची तपासणी करण्यात आली..सुरक्षेवर प्रश्नचिन्हयशवंतनगर परिसरात एसबीआयचे हे एकमेव एटीएम असून, येथे कोणताही सुरक्षारक्षक तैनात नव्हता. याच त्रुटीचा फायदा घेत चोरट्यांनी एटीएम लक्ष्य केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे बँक प्रशासनाने तातडीने सुरक्षारक्षक नेमावा, अशी जोरदार मागणी ग्राहक व स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. या घटनेमुळे एटीएमच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..Drunk Police Officer : मद्यधुंद पोलिस अधिकाऱ्याने सहा जणांना उडवलं!, जमावाने बेदम चोपलं.मुद्देमाल वसूलचोरीस नेलेल्या एटीएममधील एका कप्प्यात अडकलेली ९ लाख ५५ हजार ९०० रुपये रोकड चोरट्यांना काढता आली नाही. ही रक्कम सुरक्षितरीत्या जप्त करण्यात आली आहे. तसेच अंदाजे पाच लाखांचे एटीएम मशिन साक्री परिसरात सापडल्याने पोलिसांनी ते ताब्यात घेतले आहे. एकूण १४ लाख ५५ हजार ९०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साक्री परिसरात ग्रामस्थांनी बॅटरीचा प्रकाश टाकताच चोरटे घाईगडबडीत पळून गेल्याने एटीएममधील निम्मी रक्कम तिथेच राहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.