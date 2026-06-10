नाशिक

Police Success Story: साताऱ्याच्या उत्कर्षा जाधवला मानाचे ‘रिव्हॉल्व्हर’; वडील निवृत्त पीएसआय, भाऊ मुंबई पोलिसात; आता कन्येनेही जिंकला मानाचा किताब..

Best woman police trainee in Maharashtra 2026: पोलिस परंपरेतून घडलेली उत्कर्षा जाधव; सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थी, मानाची रिव्हॉल्व्हर, ऑलराऊंडर व सर्वोत्तम महिला अधिकारी म्हणून बहुमानित
Utkarsha Jadhav Emerges Best Trainee Officer, Receives Coveted Revolver Trophy

Utkarsha Jadhav Emerges Best Trainee Officer, Receives Coveted Revolver Trophy

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सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक : त्र्यंबकरोडवरील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या कवायत मैदानावर दहिवडी (ता. माण, जि. सातारा) प्रशिक्षणार्थी महिला पोलिस उपनिरीक्षक उत्कर्षा जाधव हिने १२७ व्या तुकडीचा सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी ठरतानाच, मानाच्या ‘रिव्हॉल्वर’चाही मान पटकावला. राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या हस्ते मानाची रिव्हॉल्वर आणि चषक विजेत्यांना प्रदान करण्यात आला.

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