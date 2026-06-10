Police Success Story: साताऱ्याच्या उत्कर्षा जाधवला मानाचे ‘रिव्हॉल्व्हर’; वडील निवृत्त पीएसआय, भाऊ मुंबई पोलिसात; आता कन्येनेही जिंकला मानाचा किताब..

नाशिक : त्र्यंबकरोडवरील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या कवायत मैदानावर दहिवडी (ता. माण, जि. सातारा) प्रशिक्षणार्थी महिला पोलिस उपनिरीक्षक उत्कर्षा जाधव हिने १२७ व्या तुकडीचा सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी ठरतानाच, मानाच्या ‘रिव्हॉल्वर’चाही मान पटकावला. राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या हस्ते मानाची रिव्हॉल्वर आणि चषक विजेत्यांना प्रदान करण्यात आला. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या हस्ते प्रशिक्षणादरम्यान विविध पारितोषिकांचे मानकरी ठरलेल्या प्रशिक्षणार्थींना चषक प्रदान करण्यात आला. प्रशिक्षणार्थी महिला पोलिस उपनिरीक्षक उत्कर्षा शशिकांत जाधव यांना सर्वोच्च मानाचा पुरस्कार व मानाची रिव्हॉल्व्हर प्रदान करण्यात आला. .यासह सर्वोत्कृष्ट ऑलराऊंडरचा किताब कै. यशवंतराव चव्हाण चषक, सर्वोत्कृष्ट महिला प्रशिक्षणार्थीचा अहिल्याबाई होळकर चषकही प्रदान करण्यात आला. जाधव या दहिवडी (ता. माण, जि. सातारा) रहिवासी असून, .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.त्यांचे वडील नुकतेच एसआरपीएफच्या दौंड पोलिस प्रशिक्षण केंद्रातून पोलिस उपनिरीक्षकपदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत तर त्यांचा भाऊही मुंबई पोलिसमध्ये सेवा बजावत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.