चुलत भावाच्या मृत्यूस कारणी ठरल्याप्रकरणी संशयितास ५ वर्षाचा सक्षम कारावास

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खूनप्रकरणी एकाला पाच वर्षे कारावास
सातपूरमधील घटना ः भांडण सोडविण्यास गेलेल्याचा हकनाक बळी
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.८ : ब्ल्यूटूथ स्पीकर मागितल्याच्या वादातून सातपूर परिसरात झालेल्या चाकू हल्ल्यात एकाच्या मृत्यूप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. एल. मोरे यांनी आरोपीला पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि बाराशे रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
सागर तुकाराम शिंगाडे (रा. संतोषी मातानगर, सातपूर) असे शिक्षा झालेल्याचे नाव आहे. २९ ऑगस्ट २०२० ला रात्री साडेदहाच्या सुमारास सातपूर येथील सुयोग रबर एंटरप्रायझेस कंपनीसमोरील रस्त्यावर ही घटना घडली होती. तक्रारदार किशन जगताप आणि साक्षीदार सनी घुले, किरण साबळे कंपनीसमोरील कट्ट्यावर बसले होते. सागर तुकाराम शिंगाडे ब्ल्यूटूथ स्पीकर घेऊन जात असताना सनी घुले यांनी गाणी वाजविण्यासाठी स्पीकर मागितला. यावरून आरोपीने वाद घालत शिवीगाळ आणि मारहाण केली. तक्रारदाराने विरोध केल्याने दोघांमध्ये झटापट झाली. संशयिताने कमरेला खोचलेला चाकू काढून सनी घुले यांच्यावर वार केला. त्याने वार चुकविल्याने त्यांच्या कपाळाला किरकोळ दुखापत झाली. तक्रारदार किशन जगताप याने चाकू पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या उजव्या हाताला आणि कमरेला दुखापत झाली.
हे भांडण सोडविण्यासाठी भीमराव शिंगाडे घटनास्थळी आला. आरोपीने केलेला चाकूचा वार भीमराव यांच्या पोटाच्या डाव्या बाजूला लागला. त्यात तो गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. सातपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक सुखदेव काळे यांनी तपास केला. त्यांनी पुरावे संकलित करून आरोपीविरुद्ध जिल्हा व सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. तक्रारदार, साक्षीदार, पंचांच्या साक्ष आणि तपासी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले परिस्थितीजन्य पुरावे ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि बाराशे रुपये दंड केला, दंड न भरल्यास तीन महिने साधा कारावास अशी शिक्षा सुनावली. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता सुलभा सांगळे यांनी कामकाज पाहिले. अभियोग कक्षाचे प्रभारी अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक सुदाम सांगळे, पैरवी अंमलदार मोनिका खरे आणि कोर्ट अंमलदार सहायक पोलिस उपनिरीक्षक दिनकर खैरनार यांनी खटल्याचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला.
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