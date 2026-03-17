Gas Cylinder Black Market : नाशिकमध्ये गॅस सिलिंडरचा मोठा काळाबाजार उघड; सातपूरमध्ये ४४७ सिलिंडर जप्त!

नाशिक: सातपूर परिसरातील नाईस कार्यालयासमोर बंद पडलेल्या वाहनातून सोमवारी (ता. १६) घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. जिल्हा पुरवठा विभाग आणि पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत १५८ भरलेली तसेच २८९ रिकामी सिलिंडर जप्त करण्यात आली..जप्त सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली. या प्रकरणी एका गॅस वितरक एजन्सीवर रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करायचे काम सुरू होते. मध्य-पूर्व देशातील युद्धामुळे गॅस सिलिंडरच्या वितरणावर सरकारने मर्यादा घातल्या आहेत. .अशा परिस्थितीत नाईस कार्यालयासमोर बंद पडलेल्या वाहनातून गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार सुरू आहे, अशी माहिती पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या सहकार्याने रात्री उशिराने घटनास्थळी छापा टाकला असता, बंद वाहनातील सिलिंडर दुसऱ्या वाहनात टाकून ती काळ्याबाजारात विक्रीसाठी नेत असल्याचे आढळून आले. .हे सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून, त्यात घरगुती सिलिंडरची संख्या अधिक आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड यांनी दिली. या प्रकरणी महात्मानगर येथील एका गॅस वितरक एजन्सीवर सातपूर पोलिसांत रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. दरम्यान, घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासन उपाययोजना राबवत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हा पुरवठा विभाग तसेच महसूल प्रशासन यांच्यातर्फे हॉटेल व गॅस वितरकांची तपासणी केली जात आहे.