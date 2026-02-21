Nashik News : सातपूर औद्योगिक वसाहतीत गॅस गळतीचा थरार; सीएट कंपनीसमोर फुटली गॅस पाइपलाइन

सातपूर: औद्योगिक वसाहतीतील सीएट कंपनीसमोर एमजीएनएलच्या गॅस पाइपलाइनमधून शुक्रवारी (ता.२०) दुपारी एकला अचानक गॅस गळती झाल्याने परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सुमारे २० ते २५ मिनिटे गॅसचे फवारे उडत असल्याने नागरिक व उद्योजकांमध्ये घबराट पसरली होती. .घटनेची माहिती एमजीएनएलच्या तांत्रिक पथकाला देण्यात आली. पथकाने घटनास्थळी धाव घेत मुख्य व्हॉल्व्ह बंद केला. सुमारे अर्धा तासाच्या प्रयत्नांनंतर गळती पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यात यश आले. गॅस गळती बंद केल्यानंतर नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडला..औद्योगिक वसाहतीतील सीएट कंपनीसमोर शुक्रवारी दुपारी अचानक गॅसच्या भूमिगत वाहिनीतून गॅस लिक झाली. गॅस गळती झाल्याने परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण तयार झाली. घटनेची माहिती कळताच एमजीएनएलच्या.तांत्रिक पथकाने घटनास्थळी पोहोचत कामास सुरुवात झाली. दुरुस्तीच्या कामादरम्यान सुरक्षेच्या दृष्टीने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंची वाहतूक सुमारे अर्धा तास बंद ठेवण्यात आली. घटनेदरम्यान सातपूर अग्निशमन दलाची एक गाडी घटनास्थळी तैनात करण्यात आली होती. कोणतीही ठिणगी किंवा आग लागण्याची शक्यता टाळण्यासाठी खबरदारीचे सर्व उपाय करण्यात आले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठे नुकसान झाले नाही..BMC School: शिक्षण समिती अध्यक्षांकडे पालिका शाळांतील समस्यांचा मांडला लेखाजोखा, नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी दिले निवेदन.या प्रकारामुळे औद्योगिक वसाहतीतील गॅस पाइपलाइन सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संबंधित यंत्रणांनी पाइपलाइनची नियमित तपासणी व देखभाल अधिक काटेकोरपणे करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक व उद्योजकांकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.