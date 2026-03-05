Nashik Car Accident : सार्थकच्या जाण्याने आईचा आधार हरपला; वडिलांचे कोरोनात निधन, आता एकुलता एक मुलगाही गेला

नाशिक/सातपूर: सातपूर-गिरणारे रस्त्यावर मंगळवारी (ता. ३) सायंकाळी झालेल्या भीषण अपघातात महाविद्यालयीन युवक जागीच ठार झाला असून, कारमधील चौघे गंभीररीत्या जखमी आहेत. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी नाशिक तालुका पोलिसांत अपघाताची नोंद करण्यात आली असून, या घटनेने सातपूर परिसरात हळहळ व्यक्त होते आहे..सार्थक भगवान रहाणे (वय २१, रा. जाधव संकुल, अशोकनगर, सातपूर) असे कार अपघातात ठार झालेल्या महाविद्यालयीन युवकाचे नाव असून दीपक हरिभाऊ गुंजाळ, रोहित भारत बच्छाव, सुमीत महाजन (सर्व रा. श्रमिक नगर, सातपूर) व अन्य एक अशा चौघांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..पोलिसांच्या माहितीनुसार, सातपूर परिसरातील महाविद्यालयात शिक्षण घेणारे काही मित्र कार (एमएच ४६, एन ९४४२)मधून मंगळवारी गिरणारे परिसरातील कश्यपी धरणावर गेले होते. दिवसभर मौजमजा केल्यानंतर ते परतीच्या मार्गाला लागले. .सायंकाळच्या सुमारास ते गिरणारे मार्गाने सातपूरकडे येत असताना, गंमत-जंमत हॉटेलजवळ चालकाचा कारवरील ताबा सुटला आणि भरधाव कार चार ते पाच पलट्या घेत रस्त्याच्या कडेला आदळली. .या भीषण अपघातामध्ये कारमधील युवक सार्थक भगवान रहाणे जागीच ठार झाला. कारमधील चार युवक गंभीररीत्या जखमी झाले असून, त्यांना स्थानिक नागरिकांनी रुग्णवाहिकेतून खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी रवाना केले. घटनेची माहिती मिळताच नाशिक तालुका पोलिस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. या प्रकरणी अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे..Trading Scam: ट्रेडिंग करा, लाखो रुपये कमवा! नफ्याच्या आमिषाला बळी पडून ५० ते ६० विद्यार्थ्यांची फसवणूक .सार्थक एकुलताअपघातामध्ये मृत झालेला युवक सार्थक सपकाळ अभियांत्रिकी महाविद्यालयात फार्मसीच्या अखेरच्या वर्षाला शिक्षण घेत होता. त्याच्या वडिलांचे कोरोनामध्ये निधन झाले. एकुलत्या सार्थकचे शिक्षण त्याची आई घर सांभाळून करीत होती. मात्र तोही आधार गेल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.