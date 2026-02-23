नाशिक

Nashik Industrial Fire : सातपूर हादरले! वासाळीत दोन प्लॅस्टिक गुदामांना भीषण आग; एक कोटींचे साहित्य खाक

Major Fire Erupts in Plastic Warehouses at Satpur Industrial Area : वासाळी शिवारातील प्लॅस्टिक उत्पादन करणाऱ्या दोन गुदामांना रविवारी (ता. २२) सकाळी सातच्या सुमारास भीषण आग लागली. नीलेश पोपट पाटील यांच्या मालकीच्या या गुदामात कच्चे व तयार प्लॅस्टिक साहित्य असल्याने आगीने रौद्ररूप धारण केले.
सातपूर: औद्योगिक परिसरालगतच्या वासाळी शिवारातील प्लॅस्टिक उत्पादन करणाऱ्या दोन गुदामांना रविवारी (ता. २२) सकाळी सातच्या सुमारास भीषण आग लागली. नीलेश पोपट पाटील यांच्या मालकीच्या या गुदामात कच्चे व तयार प्लॅस्टिक साहित्य असल्याने आगीने रौद्ररूप धारण केले. यात मशिनरी, कच्चा माल आणि पत्र्याचे शेड खाक झाले असून, सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

