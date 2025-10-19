नाशिक

Crime News : नाशिक हादरले! घरगुती वादातून तरुणाचा भररस्त्यात दुचाकी जाळत आत्मदहनाचा थरार

Shocking Attempted Self-Harm in Satpur : नाशिक येथील सातपूर (Satpur) आयटीआय सिग्नलजवळ भररस्त्यात एका तरुणाने आत्महत्येच्या प्रयत्नात स्वतःची दुचाकी पेटवून दिली. या घटनेत दुचाकी पूर्णपणे जळून खाक झाली, तर नागरिकांनी प्रसंगावधान राखून तरुणाचा जीव वाचवला.
सकाळ वृत्तसेवा
सातपूर: त्र्यंबकेश्‍वर रस्त्यावरील आयटीआय सिग्नलजवळ शनिवारी (ता. १८) दुपारी दीडच्या सुमारास समीरउला अमनउला या तरुणाने घरगुती वादातून दुचाकी जाळत भररस्त्यावरच आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

