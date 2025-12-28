नाशिक

Nashik Election : सातपूरमध्ये प्रचाराचा 'झणझणीत' तडका; निवडणुकीच्या रिंगणात आता 'मिसळ पार्टी'चा फॉर्म्युला!

Misal Party Emerges as New Campaign Strategy in Satpur : सातपूर परिसरात महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी उमेदवारांकडून आयोजित करण्यात आलेल्या मिसळ पार्टीसाठी मतदारांना लक्झरी बस आणि ट्रॅव्हल्सद्वारे नेले जात असून, यामुळे वाहतूक आणि हॉटेल व्यवसायात मोठी उलाढाल होत आहे.
Misal Party

Misal Party

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातपूर: महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून प्रचाराला वेग आला आहे. विविध पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन युक्त्या राबविल्या जात असताना, यंदाच्या निवडणुकीत ‘मिसळ पार्टी’ हा प्रचाराचा प्रभावी फॉर्म्युला ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याचबरोबर मतदार व कार्यकर्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असल्याने बस, ट्रॅव्हल्स आणि टेम्पो ट्रॅव्हलर यांची मागणी वाढली असून ट्रॅव्हल व हॉटेलिंगचा व्यवसाय चांगलाच तेजीत आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
election
Campaign
Municipal election
Tempo

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com