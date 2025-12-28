Nashik Election : सातपूरमध्ये प्रचाराचा 'झणझणीत' तडका; निवडणुकीच्या रिंगणात आता 'मिसळ पार्टी'चा फॉर्म्युला!

सातपूर: महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून प्रचाराला वेग आला आहे. विविध पक्षांकडून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन युक्त्या राबविल्या जात असताना, यंदाच्या निवडणुकीत ‘मिसळ पार्टी’ हा प्रचाराचा प्रभावी फॉर्म्युला ठरत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याचबरोबर मतदार व कार्यकर्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असल्याने बस, ट्रॅव्हल्स आणि टेम्पो ट्रॅव्हलर यांची मागणी वाढली असून ट्रॅव्हल व हॉटेलिंगचा व्यवसाय चांगलाच तेजीत आला आहे..सातपूर परिसरात अनेक उमेदवारांनी मिसळ पार्टीच्या माध्यमातून मतदारांशी थेट संवाद साधण्यावर भर दिला आहे. या मिसळ पार्टीसाठी ठराविक ठिकाणी ट्रॅव्हल्सचे बसेस उभ्या केल्या जातात. महिलांसाठी स्वतंत्र बस व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र बस करण्यात येत आहे. मिसळ पार्टी ठिकाणी उमेदवार मतदारांशी मनमोकळेपणाने संवाद साधत आपले मत मांडत आहे. मिसळ पार्टीचे नियोजन संपल्यावर मतदारांना आपल्या ठराविक ठिकाणी सोडण्यात येते. ठिकठिकाणी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या मिसळ पार्ट्यांना महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच कार्यकर्त्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे. .निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने मतदारांना मिसळ पार्टीच्या ठिकाणी आणण्यासाठी चारचाकी वाहने, मिनीबस तसेच लक्झरी बस भाड्याने घेतल्या जात आहेत. मिसळ पार्टीसाठी मतदारांना एकत्र आणण्यासाठी ट्रॅव्हल्सच्या वाहनांचा वापर केला जात आहे. परिणामी, गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील ट्रॅव्हल्स एजन्सी, टेम्पो ट्रॅव्हलर, चालक व बस मालक यांना चांगले दिवस आले आहेत. निवडणूक काळात मागणी इतकी वाढली आहे की अनेक ट्रॅव्हल्सची बुकिंग काही दिवस आधीच पूर्ण झाली आहे. अनेक उमेदवारांना आवश्यक त्या तारखांना वाहने मिळणे कठीण होत आहे..या वाढलेल्या मागणीचा फायदा केवळ ट्रॅव्हल मालकांनाच नव्हे; तर चालक, क्लिनर, इंधन पंप चालक तसेच हॉटेलिंग व्यावसायिकांनाही होत आहे. काही ट्रॅव्हल व्यावसायिकांनी तर निवडणूक काळासाठी अतिरिक्त वाहने भाड्याने घेऊन आपला व्यवसाय वाढविला आहे..Raigad Tourism : रायगड जिल्ह्यात नाताळ आणि नववर्षासाठी पर्यटन स्थळे हाऊसफुल्ल; ऐतिहासिक पर्यटनाची वाढती मागणी!.खानावळींचा व्यवसाय तेजीतराजकीय प्रचारासाठी आयोजित करण्यात येत असलेले जेवण, मिसळ पार्टी व विविध कार्यक्रमांमुळे एकीकडे हॉटेल व खानावळींचा व्यवसाय फुलत असतानाच, दुसरीकडे मतदार व कार्यकर्त्यांची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅव्हल व्यावसायिकांनाही मोठा लाभ मिळत आहे. मनपा निवडणुकीच्या निमित्ताने शहरातील आर्थिक उलाढालींना चांगलाच वेग मिळाल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.