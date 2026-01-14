नाशिक

Nashik Crime : नाशिक न्यायालयाचा मोठा निर्णय! भरदिवसा महिलेचा गळा चिरणाऱ्या आरोपीची रवानगी थेट कारागृहात

Life Imprisonment Awarded in Satpur Murder Case : जमिनीच्या वादातून परप्रांतिय महिलेचा खून केल्याप्रकरणी आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सातपूर गावात जमिनीच्या वादातून परप्रांतिय महिलेचा खून केल्याप्रकरणी आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. जून २०२३ मध्ये खूनाची घटना घडली होती. जयकुमार परसराम बैगा (रा. विधातेगल्ली, सातपूर गाव. मूळ रा. उमरिया, मध्यप्रदेश) असे आरोपीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
murder
maharashtra
Sakal
Court
murder case
Verdict
Woman

Related Stories

No stories found.