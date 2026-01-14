Nashik Crime : नाशिक न्यायालयाचा मोठा निर्णय! भरदिवसा महिलेचा गळा चिरणाऱ्या आरोपीची रवानगी थेट कारागृहात

नाशिक: सातपूर गावात जमिनीच्या वादातून परप्रांतिय महिलेचा खून केल्याप्रकरणी आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. जून २०२३ मध्ये खूनाची घटना घडली होती. जयकुमार परसराम बैगा (रा. विधातेगल्ली, सातपूर गाव. मूळ रा. उमरिया, मध्यप्रदेश) असे आरोपीचे नाव आहे..२६ जून २०२३ रोजी सकाळी अकराला आरोपी जयकुमार याने मृत अशोक्तीबाई शनिदयाल बैगा ( रा. सातपूर) हिचा गावाकडील जमिनीच्या वादातून तिच्या घरात घुसून सुरीने गळा चिरून खून केला होता. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल होता. तत्कालीन सहायक निरीक्षक आर. आर. पठाण, धीरज गवारे यांनी गुन्ह्याचा तपास करीत आरोपीविरोधात जिल्हा व सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते..Crime News : एक प्रेयसी आणि तीन बॉयफ्रेंड…; मानसिक छळाला कंटाळून 40 वर्षाच्या तरुणानं घेतलं विष, पोलिसांना फोन केला अन्....सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती आर. एन. पांढरे यांच्यासमोर खटल्याची सुनावणी झाली. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता भानुप्रिया पेठकर, व्ही. आर. गायकवाड यांनी कामकाज पाहिले. आरोपीविरोधातील पुरावे सिद्ध झाल्याने न्यायाधीश पांढरे यांनी आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा व सात हजारांचा दंड ठोठावला. पैरवी अधिकारी म्हणून महिला अंमलदार मोनिका खरे, रंजना गायकवाड, उपनिरीक्षक जयवंत गुळवे यांनी पाठपुरावा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.