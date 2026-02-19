नाशिक

Nashik News : खेळता खेळता काळ आला! सातपूरमध्ये जीर्ण भिंत अंगावर पडून अडीच वर्षांच्या चिमुकल्याचा अंत

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातपूर: सातपूर कॉलनी परिसरात अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली असून जीर्ण घराची भिंत कोसळून एका चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली होती.

