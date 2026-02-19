Nashik News : खेळता खेळता काळ आला! सातपूरमध्ये जीर्ण भिंत अंगावर पडून अडीच वर्षांच्या चिमुकल्याचा अंत

सातपूर: सातपूर कॉलनी परिसरात अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली असून जीर्ण घराची भिंत कोसळून एका चिमुकल्याचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली होती..मिळालेल्या माहितीनुसार, अडीच वर्षीय महम्मद हुजेर खान (रा. गल्ली नंबर ८, कामगार भवन, सातपूर कॉलनी) हा चिमुकला कामगार भवन मंडळाच्या जवळ असलेल्या एका जुन्या व मोडकळीस झालेल्या घराजवळ खेळत असताना अचानक घराची भिंत चिमुकल्याच्या अंगावर कोसळली. मोठा आवाज झाल्याने नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. .स्थानिकांच्या मदतीने जखमी अवस्थेत असलेल्या चिमुकल्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असतानाच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरातील नागरिकांनी तीव्र हळहळ व्यक्त केली आहे..Mango growers : आंबा बागायतदारांकडून १२ मार्चपर्यंत डेडलाईन मागण्यांसाठी सरकारला इशारा; कर्ज गोठवण्याबरोबरच हेक्टरी, पाच लाखांची मागणी.हे घर अनेक दिवसांपासून जीर्ण अवस्थेत होते. भिंतींना तडे गेलेले असूनही कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे ही दुर्घटना घडली. या घटनेची नोंद सातपूर पोलिस ठाणे येथे करण्यात आली असून पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. सातपूर परिसरात अनेक ठिकाणी जुनी व मोडकळीस आलेली घरे असून ती धोकादायक बनली आहे. धोकादायक घरे, इमारती यांची पाहणी करून तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.