Satpur Police Station: सातपूर पोलिस ठाण्याची नूतन इमारत धूळखात; सातपूरकरांसह पोलिसांनाही प्रतिक्षा

Satpur Police Station : त्र्यंबक रोडवरील सातपूर पोलिस ठाण्याच्या मुख्य इमारतीच्या पाठीमागेच सुमारे चार कोटी रुपये खर्चून नवीन इमारती बांधून उभी राहिली आहे.

परंतु अजूनही पोलिस ठाणे या इमारतीमध्ये स्थलांतरित झालेले नसून, नवीन वर्षात तरी पोलिस ठाणे नवीन इमारतीत जाते की आणखी प्रतिक्षा करावी लागते याकडे सातपूरकरांचे लक्ष लागून आहे. त्याचप्रमाणे, उपनगर, म्हसरुळ आणि पंचवटी पोलिस ठाण्याच्या इमारतींबाबतचे प्रश्न प्रलंबित आहेत.

नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीत १३ पोलिस ठाणे आहेत. यातील सातपूर पोलिस ठाणे एक महत्त्वाचे पोलिस ठाणे मानले जाते. (Satpur police station not shifted to new building nashik news)