Nashik Temple Theft : देवही सुरक्षित नाहीत! सातपूरमधील ३ मंदिरांच्या दानपेट्या फोडणारा चोरटा गजाआड

नाशिक: सातपूर परिसरातील मंदिरांमधील दानपेट्या फोडून चोरी करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने अटक केली असून, या कारवाईत तीन मंदिरातील चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत. रितेश भगवान सुबर (वय १९, रा. काकडमळा, सातपूर) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे..गेल्या ११ फेब्रुवारीला सातपूर परिसरातील लालबाग राजा गणपती मंदिर, हनुमान मंदिर व विनायक मंदिर येथील दानपेट्या अज्ञात चोरट्यांनी फोडून त्यातील रोकड लंपास केली होती. याप्रकरणी सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा समांतर तपास गुन्हे शाखा युनिट दोन करत असताना घटनास्थळी असलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करण्यात आली. त्यामध्ये दोन संशयित दानपेटी फोडून चोरी करताना दिसून आले..युनिट दोनचे उपनिरीक्षक मुक्तारखान पठाण, गुलाब सोनार यांना संशयित रितेशची खबऱ्याकडून माहिती मिळाली होती. तो अंबड एमआयडीसीतील फ्रेशअप बेकरीजवळ येणार असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून संशयित रितेशला अटक केली. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली असून, त्याच्याकडून चोरीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..तपासादरम्यान रितेश सुबर याने आपल्या साथीदारासह मंदिरातील दानपेट्या फोडून चोरी केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर पोलिसांनी चोरीतील मुद्देमाल जप्त केला असून, पुढील कारवाईसाठी आरोपीस सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, सहाय्यक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभारी सहायक निरीक्षक हेमंत तोडकर, सहायक निरीक्षक डॉ. समाधान हिरे, मुक्तारखान पठाण, गुलाब सोनार, शंकर काळे, विलास गांगुर्डे, सुनील आहेर, चंद्रकांत गवळी, वाल्मीक चव्हाण यांनी केली.