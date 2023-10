By

Satyajit Tambe : पदवीधरांबरोबरच सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही आमदार सत्यजित तांबे यांनी येथे दिली. येथील श्री किसनलालजी बोरा इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये झालेल्या सत्काराला उत्तर देताना ते बोलत होते.

संस्थाध्यक्ष महेंद्र बोरा, वणीचे उपसरपंच विलास कड, दिंडोरी बाजार समितीचे सभापती प्रशांत कड, माजी उपसरपंच मनोज शर्मा, माजी जिल्हा परिषद सदस्य भास्कर भगरे, अशोक पवार, सचिन खाबिया, संजय वाघ, शिवाजी महाले, भास्कर फुगट, अलकेश खाबिया आदी उपस्थित होते. (Satyajeet Tambe statement about MLA to solve problems of common people nashik news)

आमदार सत्यजित तांबे यांनी बोरा इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये कार्यकर्त्यांकडून पदवीधरांसोबत मतदारसंघातील प्रश्न जाणून घेतले. त्यानंतर उपसरपंच विलास कड, वमकोचे चेअरमन महेंद्र बोरा, प्रा. आर. एल. पाटील, दिंडोरी बाजार समितीचे सभापती प्रशांत कड, मनोज शर्मा, शिवाजी महाले, नामदेव पैठणे आदींनी मनोगतात आमदार तांबे यांच्या कार्याचा गौरव केला.

आमदार तांबे म्हणाले, की मी फक्त पदवीधराचा आमदार नसून शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांसोबत सर्वसामान्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी आमदार झालो आहे.

आपण सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मला निवडून देण्यासाठी केलेल्या कष्टाची मला जाणीव आहे.

त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे ऋण व्यक्त करतो, तसेच मी येणाऱ्या काळात शैक्षणिक समस्यांसह शेतकरी व इतर कुठल्याही क्षेत्रातील प्रश्नावर विधानसभेत आवाज उठवून आपल्याला न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

नाशिक जिल्हा फर्टिलाझर्स संघटनेतर्फे सरकारच्या जाचक अटीविरोधात आमदार तांबे यांना निवेदन देण्यात आले. नामदेव घडवजे, बाळासाहेब घडवजे, प्रवीण कड, मनोज थोरात, नितिन झोटींग, राहुल गांगुर्डे, जगन वाघ, संदीप पाटील, महेंद्र मोरे, कैलास जाधव, राकेश थोरात, किशोर बोरा, दुर्गेश दायमा, केआरटीचे मुख्याध्यापक बी. व्ही. शिंदे, बोरा स्कूलच्या प्राचार्या योगिती चिंचोले, विलास ठाकरे, राजू देशमुख, विराज खाबिया, डॉ. राहुल भवर, शरद महाले आदी उपस्थित होते. किशोर बोरा यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार मानले.