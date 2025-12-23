Dr Sachchidanand Shevde : रामायणाची मोडतोड करणाऱ्यांना साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद? डॉ. शेवडेंनी सावानाच्या मंचावरून व्यक्त केला संताप

नाशिक: मूळ वाल्मीकी रामायण न वाचता ‘व्हॉट्सॲप विद्यापीठा’तील किंवा रामायणावर आधारित हलक्या-फुलक्या कथा-कादंबऱ्या वाचून वाचकांचा बुद्धिभ्रम होण्याची दाट शक्यता असते. एवढेच नाही, तर रामायण आणि महाभारतासारख्या पारंपरिक ग्रंथांवर आघात करून, त्यांची मोडतोड करून कथा-कादंबऱ्या लिहिणाऱ्या लेखकांना साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद बहाल केले जात असल्याचा टोला डॉ. सच्चिदानंद शेवडे यांनी लगावला..सार्वजनिक वाचनालयाच्या (सावाना) ग्रंथालय महोत्सवात ‘अपरिचित रामायण’ या विषयावर ते बोलत होते. मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहात सोमवारी (ता. २२) महोत्सवाचे तिसरे पुष्प गुंफले गेले. डॉ. शेवडे म्हणाले, ‘रामायण अनेक प्रकारची आहेत; त्यापैकी ४० मुख्य रामायणे, तर ४०० उप-रामायणे आहेत. जगातील प्रमुख भाषांमध्ये रामायणाचे अनुवाद झाले असून, प्रत्येक देशातील रामायणे मात्र वेगवेगळी आहेत.’.श्रीलंकेत ‘जानकी हरण’ नावाचा ग्रंथ असल्याचे सांगत त्यांनी प्रत्येक ग्रंथात रावणच खलनायक असल्याचे स्पष्ट केले. रामायण घडून गेल्यानंतर उत्तर रामायण लिहिले गेले; त्यात विष्णू भेटीपासून ते रावण वध आणि रामाचा राज्याभिषेक मांडण्यात आला आहे. सामान्यतः पोथी-वाङ्मयाच्या शेवटी फलश्रुती लिहिली जाते. उत्तर रामायणात अनेक कथांचा समावेश करण्यात आला आहे, मग या कथा नक्की कुठून आल्या? म्हणूनच ‘उत्तर रामायण’ हे प्रक्षिप्त (नंतर घुसवलेले) असल्याचे ठाम मत डॉ. शेवडे यांनी मांडले..प्रेरणा बेळे यांनी सूत्रसंचालन तर धर्माजी बोडके यांनी आभार मानले. यावेळी प्रा. दिलीप फडके, सुरेश गायधनी, गिरीश नातू, मंगेश मालपाठक, संजय करंजकर, प्रा. सोमनाथ मुठाळ आदी उपस्थित होते..Post Office FD : बँक नाही, तर पोस्ट ऑफिसची FD ठरतेय फायद्याची; रेपो दराच्या कपातीनंतरही देते 7.5% पर्यंत व्याज.उत्कृष्ट वाचन पुरस्काराचे मानकरीमुख्य शाखा : सुरेश डावखरे, सुलोचना मोरे, रावी महाले.गंगापूर रोड शाखा : सजन अहिरे, स्मिता खेडकर, आर्या जोशी.इंदिरानगर शाखा : डॉ. श्रीकांत संधानशिव, चारूशीला गोरवाडकर, श्लोक गायधनी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.