नाशिक

Dr Sachchidanand Shevde : रामायणाची मोडतोड करणाऱ्यांना साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद? डॉ. शेवडेंनी सावानाच्या मंचावरून व्यक्त केला संताप

Misinterpretation of Ramayana in Contemporary Literature : रामायण आणि महाभारतासारख्या पारंपरिक ग्रंथांवर आघात करून, त्यांची मोडतोड करून कथा-कादंबऱ्या लिहिणाऱ्या लेखकांना साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद बहाल केले जात असल्याचा टोला डॉ. सच्चिदानंद शेवडे यांनी लगावला.
Dr Sachchidanand Shevde

Dr Sachchidanand Shevde

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: मूळ वाल्मीकी रामायण न वाचता ‘व्हॉट्सॲप विद्यापीठा’तील किंवा रामायणावर आधारित हलक्या-फुलक्या कथा-कादंबऱ्या वाचून वाचकांचा बुद्धिभ्रम होण्याची दाट शक्यता असते. एवढेच नाही, तर रामायण आणि महाभारतासारख्या पारंपरिक ग्रंथांवर आघात करून, त्यांची मोडतोड करून कथा-कादंबऱ्या लिहिणाऱ्या लेखकांना साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद बहाल केले जात असल्याचा टोला डॉ. सच्चिदानंद शेवडे यांनी लगावला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
ramayana
Marathi Literature
Literature

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com