Education News : ‘बुद्धि’मत्तेचाच लागला कस! पाचवी-आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षा संपन्न

नाशिक: राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत रविवारी जिल्ह्यातील ३९३ केंद्रांवर पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी दोन सत्रांत परीक्षा दिली. यात पाचवीच्या परीक्षेस ७८६, तर आठवीच्या ६५८ विद्यार्थ्यांनी दांडी मारली. दुसऱ्या सत्रातील बुद्धिमत्ता चाचणीच्या पेपरमधील प्रश्नांची काठिण्य पातळी जास्त असल्याने हे प्रश्न सोडविताना विद्यार्थ्यांचा चांगलाच कस लागला..परीक्षा परिषदेतर्फे पूर्व उच्च प्राथमिक (पाचवी) व पूर्व माध्यमिक (आठवी) शिष्यवृत्ती परीक्षा दोन सत्रांत घेण्यात आली. सकाळी अकरा ते साडेबारा आणि दुपारी दोन ते साडेतीन या वेळेत ही परीक्षा झाली. पाचवीसाठी जिल्ह्यातील २२२ केंद्रांवर ३२ हजार ९३८ विद्यार्थ्यांपैकी ७८६ विद्यार्थ्यांनी गैरहजेरी लावली. आठवीसाठी जिल्ह्यातील १७१ केंद्रावर २१ हजार ५९७ विद्यार्थ्यांपैकी ६५८ विद्यार्थी गैरहजर राहिले..सकाळच्या सत्रात प्रथमा भाषा व गणित विषयाचा पेपर झाला, तर दुसऱ्या सत्रात तृतीय भाषा व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयाची परीक्षा घेण्यात आली. बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयाच्या प्रश्नांची काठिण्य पातळी जास्त राहिल्याने विद्यार्थ्यांना वेळ लागला. तार्किक स्वरूपाचे प्रश्न सोडविताना विद्यार्थ्यांना जास्त विचार करावा लागला. त्यामुळे वेळेत पेपर सोडविणे शक्य झाले नाही. काही विद्यार्थ्यांना पूर्ण प्रश्न सोडवणे शक्य न झाल्याची प्रतिक्रिया परीक्षार्थींनी दिली. इतर विषयांचे प्रश्न सोपे असल्याचे त्यांनी सांगितले..परीक्षा सुरळीतपणे पार पडावी यासाठी केंद्रावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. प्रत्येक तालुक्याला एक संपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यात आला होता. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांनीही काही परीक्षा केंद्रांना भेट दिली..पालकांची कसरतशिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी पाल्यांना घेऊन आलेल्या पालकांना सावलीसाठी झाडांचा आश्रय घ्यावा लागला. केंद्राबाहेरील झाडांखाली, चारचाकी गाडीत बसून पालकांनी वाट बघितली. दुचाकीवर आलेल्या पालकांनी डोक्यावर टोपी, रुमाल व हेल्मेट परिधान करत केंद्रावर हजेरी लावली. केंद्राबाहेर आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी परीक्षेविषयीच्या भावना पालकांकडे व्यक्त केल्या..Mumbai BMC Job Scam : मुंबई महापालिकेत नोकरीचे आमिष; मुंबई, सांगली, सातारा, कोल्हापूरमधील 43 जणांची 33 लाखांची फसवणूक.बुद्धिमत्ता चाचणीचे प्रश्न अवघड वाटले. याव्यतिरीक्त उर्वरित सर्व पेपर सोपे होते. मराठी, गणित या विषयांचा अभ्यास चांगला केलेला असल्यामुळे त्यातील प्रश्न सोपे वाटले.-आर्यन गायकर, परीक्षार्थी (मराठा हायस्कूल)कच्च्या कामासाठी प्रश्नपत्रिकेवरील जागेमुळे प्रश्न सोडवताना गोंधळ झाला नाही. मराठी विषयाचा पेपर खूप सोपा वाटला.-प्रयाग घाटोळ, परीक्षार्थी (मराठा हायस्कूल).