सायटिकाबद्दल गैरसमज दूर करा

सायटिकाकडे दुर्लक्ष नको!
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कंबरेपासून नितंब, मांडी आणि पायापर्यंत जाणारी वेदना, मुंग्या येणे, झिणझिण्या जाणवणे किंवा चालताना त्रास होणे ही सायटिकाची संभाव्य लक्षणे आहेत. सायटिका म्हणजे केवळ कंबरदुखी नव्हे. शरीरातील सायटिक नर्व्हवर दबाव आल्यास हा त्रास उद्भवू शकतो. डिस्क बल्ज किंवा डिस्क हर्निएशन यांसारख्या समस्यांमुळेही नर्व्हवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे वेदनांचे स्वरूप आणि त्यामागील कारण समजून घेऊन योग्य उपचार करणे महत्त्वाचे ठरते.
- डॉ. नीरज गुजराथी
सायटिकाचा त्रास झाला म्हणजे शस्त्रक्रिया करावीच लागते, हा एक सामान्य गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात अनेक रुग्णांना शस्त्रक्रियेशिवाय औषधे, योग्य व्यायाम आणि इतर वैद्यकीय उपचारांच्या मदतीने आराम मिळू शकतो. मात्र, उपचारांची दिशा ही रुग्णाची लक्षणे, तपासणीतील निष्कर्ष आणि त्रासाची तीव्रता यांवर अवलंबून असते. त्यामुळे स्वतःहून उपचार करण्याऐवजी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. सायटिकाचा त्रास असल्यास चालणे किंवा व्यायाम पूर्णपणे बंद करावा, असेही नाही. प्रत्येक रुग्णाला पूर्ण विश्रांतीची गरज नसते. लक्षणांनुसार योग्य हालचाल आणि मार्गदर्शनाखाली केलेले व्यायाम फायदेशीर ठरू शकतात. मात्र, वेदना वाढवणाऱ्या हालचाली टाळणे गरजेचे आहे. हा त्रास केवळ वयस्कर व्यक्तींनाच होतो, असेही नाही. तरुण आणि मध्यमवयीन व्यक्तींमध्येही दीर्घकाळ बसणे, मणक्याच्या डिस्कशी संबंधित समस्या किंवा इतर कारणांमुळे सायटिकाची लक्षणे दिसू शकतात. आयुर्वेदिक उपचारांमध्येही रुग्णाची प्रकृती, लक्षणे आणि एकूण आरोग्य यांचे मूल्यांकन करून वैयक्तिक उपचार योजना आखली जाऊ शकते. त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार आयुर्वेदिक औषधे, निवडक पंचकर्म उपचार, जीवनशैलीतील बदल आणि योग्य व्यायाम यांचा विचार केला जातो. प्रत्येक रुग्णाचा प्रतिसाद वेगवेगळा असल्याने उपचारांचे नियोजन वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली करणे महत्त्वाचे आहे.
३० दिवसांचा रिकव्हरी प्रोग्रॅम
लोटस ब्लू आयुर्वेदा अँड वेलनेस येथे सायटिकाच्या त्रासासाठी वैयक्तिक मूल्यांकन, उपचारांचे नियोजन आणि नियमित फॉलोअप यांवर भर दिला जातो. रुग्णाच्या लक्षणांनुसार उपचारपद्धती ठरवून प्रकृतीतील बदलांचा आढावा घेतला जातो.