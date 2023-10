Nashik Drug Case : नाशिकमध्ये सध्या एमडी ड्रग्जस्‌चा मोठ्याप्रमाणात सुळसुळाट झाला आहे. तसेच, शहरालगतच्या काही शिक्षण संस्थांमध्ये परदेशातून विद्यार्थी येत असल्याने त्यांच्यामार्फतही एमडी ड्रग्जसचे रॅकेट चालविले जात असल्याचे आरोप करण्यात आले हाेते.

त्यापार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी परदेशी विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करीत त्यांची कसून झडती घेतानाच चौकशी सत्र राबविले. (Scrutiny of foreign students in Trimbakeshwar Police operation in wake of MD drugs nashik)

नाशिक त्र्यंबकेश्वर रोडवर मोठ्याप्रमाणात उच्च शैक्षणिक संस्‌था आहेत. या संस्‌थांमध्ये परदेशातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी दाखल होत असतात. हे विद्यार्थी परिसरात अंमली पदार्थ बाळगत असल्याचा संशय स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केला होता.

त्यावरून त्र्यंबकचे पोलीस निरीक्षक बिपीन शेवाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी (ता. २१) महिराणी परिसरात राहणार्या परदेशी विद्यार्थ्यांची व त्यांच्या निवासस्थानाची कसून तपासणी करण्यता आली.

३५ परदेशी विद्यार्थी राहत असलेल्या घरांची झडतीही घेण्यात आली. त्यात काहीही आक्षेपार्ह आढळून आलेले नाही. त्याचप्रमाणे त्र्यंबकरोडवरील बहुतांशी हॉटेल्स, लॉजेसबाबत तक्रारी आल्या असता, त्यांचीही कसून तपासणी घेण्यात आली.

सदरची कारवाई ग्रामीण पोलीसांकडून सातत्याने केली जाणार आहे. परिसरात अवैध व्यवसायांबाबत नागरिकांनी नाशिक ग्रामीण पोलीसांची हेल्पलाईन ६२६२२५६३६३ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी केले आहे