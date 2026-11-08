नाशिक

शरणपूर रोड येथील असोसिएट कार्यालयास आग लागून नुकसान

शरणपूर रोड येथील असोसिएट कार्यालयास आग लागून नुकसान
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फोटो : A15194 नाशिक : असोसिएट कार्यालयास लागलेल्या आगीत झालेले नुकसान. -- शरणपूर रोडवरील कार्यालयात मध्यरात्री आग अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे ५० लाखांची मालमत्ता बचावली सकाळ वृत्तसेवा जुने नाशिक, ता. ८ : शरणपूर रोड राजीव गांधी भवनासमोरील इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील एसडी असोसिएट यांच्या कार्यालयाला आग लागल्याची घटना शनिवारी (ता. ८) रात्री घडली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळविले. जवानांच्या तत्परतेमुळे शेजारील कार्यालये तसेच तळमजल्यावरील दुकाने आणि कार्यालयांचे मोठे नुकसान टळले. कारवाईत सुमारे ५० लाख रुपयांची मालमत्ता वाचविण्यात अग्निशमन दलाला यश आले. इमारतीचा सुरक्षारक्षक पंकज धुमाळ यांनी आग लागल्याची माहिती अग्निशमन दलास दिली. अग्निशमन मुख्यालयातील लीडिंग फायरमन सोमनाथ थोरात, उदय शिर्के, एमपी म्हस्के मल्टीपर्पज अग्निशमन बंबाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. दुसऱ्या मजल्यावरील संबंधित कार्यालयातून मोठ्या प्रमाणात धूर बाहेर पडत होता. जवानांनी सूचनांसाठी आवश्यक सुरक्षा उपकरणांचा वापर करून कार्यालयात प्रवेश केला. कार्यालयातील खिडक्या उघडून धूर बाहेर काढण्यात आला. दिवा पेटविल्यामुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला. आगीने कार्यालयातील पडदे, सोफा सेट, टीव्ही, एअर कंडिशनर तसेच अन्य फर्निचरला आपल्या कवेत घेतले होते. अग्निशमन जवानांनी पाण्याचा मारा करून अवघ्या काही वेळेत आगीवर नियंत्रण मिळविले. वेळीच केलेल्या कारवाईमुळे आग शेजारील कार्यालयांमध्ये पसरण्यापासून रोखण्यात मिळाले. आगीत ५ लाखांचे नुकसान झाले असून, सुमारे ५० लाख रुपयांची मालमत्ता वाचविण्यात यश आले. अग्निशमन विभाग वेळेत घटनास्थळी धडकल्याने मोठी दुर्घटना टळली.

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