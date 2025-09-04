Crime News : नाशिकमध्ये खळबळ: सुरक्षारक्षकाचा मृत्यू नव्हे, तो खूनच; शवविच्छेदन अहवालाने उकल

नाशिक: शरणपूर रोडवरील टिळकवाडी सिग्नलजवळील व्यापारी संकुलाच्या सुरक्षारक्षकाचा मृत्यू हा संशयितांच्या मारहाणीतच झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या निष्कर्षानंतर पाच जणांविरोधात सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संशयितांना अटक करण्यात आली आहे..राजू वाघमारे (वय २२, रा. कस्तुरबा नगर) असे मृत सुरक्षारक्षकाचे नाव आहे. याबाबत परशुराम सेदप्पा वाघमारे (वय २८, रा. कस्तुरबा नगर, साधू वासवानी रोड, शरणपूर) यांनी सरकारवाडा पोलिसात फिर्याद दिली आहे. मंगळवारी (ता. २) पहाटे साडेपाच-सहाच्या सुमारास राजू वाघमारे हा शरणपूर रोडवरील राजीव गांधी भवनजवळील व्यापारी संकुलात सुरक्षारक्षक म्हणून कर्तव्य बजावत होता. त्या वेळी कस्तुरबा नगरमधील त्याच्या ओळखीतील पाच संशयित तेथे आले..दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या वादातून झालेल्या रागातून त्यांनी राजूवर हल्ला करून मारहाण केली. त्यातच राजूचा मृत्यू झाला. त्याचा मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला होता. बुधवारी (ता. ३) पोलिसांना अहवाल प्राप्त झाला. त्यात शरीरात झालेल्या अंतर्गत दुखापतीमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानुसार सर्व संशयितांविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुरेश आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..Sangli Crime: 'मूल होण्याचे औषध देण्याच्या बहाण्याने लुटणाऱ्यास केले जेरबंद'; एलसीबीची कारवाई, संशयित पुणे जिल्ह्यातील; मुद्देमाल जप्त.संशयितांची नावेसंजय निकम, रोशन कडाळे, रोशन कुसाळकर, सोनू ऊर्फ प्रतीक गायकवाड, बबल्या ऊर्फ निर्माण पवार (सर्व रा. कस्तुरबानगर, साधू वासवानी रोड, शरणपूर, नाशिक)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.