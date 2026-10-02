जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त नवे नाशिकमध्ये आरोग्य शिबिर

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नवे नाशिक ः ज्येष्ठ मंडळातर्फे आरोग्य शिबिरात सहभागी ज्येष्ठ नागरिक.
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नवे नाशिक ज्येष्ठ मंडळातर्फे आरोग्य शिबिर
नाशिक, ता. २ : जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या सहकार्याने नवे नाशिक ज्येष्ठ नागरिक मंडळातर्फे विविध उपक्रम झाले. यानिमित्त सह्याद्री मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलतर्फे आरोग्य शिबिर घेण्यात आले. परिसरातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी शिबिराचा लाभ घेतला.
कार्यक्रमाची सुरुवात सानेगुरुजींच्या प्रार्थनेने झाली. या वेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त देवीदास नांदगावकर, कार्यालयीन अधीक्षक मुकेश कानडे, विशेष अधीक्षक नवनाथ डोंगरे, सामाजिक कार्यकर्ते सावळीराम तिदमे, सुनील बागूल, प्रकाश चकोर आदींसह सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. निवृत्त मुख्याध्यापक सुनील ताडगे ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन आनंदी व सुखकर करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. ॲड. नीलेश पाटील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेले कायदे व विविध योजनांची माहिती दिली. सह्याद्री हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय पथकाने ज्येष्ठ नागरिकांची आरोग्य तपासणी केली. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी अध्यक्ष आप्पासाहेब देसले, प्रकाश चकोर, भगवान जाधव, गिरीश गवांदे, मुकुंद पाठक, अविनाश चव्हाण, दत्ता नागरे, दत्ता नागरे, वसंत चौधरी, सुरेश सोनवणे यांनी सहकार्य केले.