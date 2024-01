Nashik News : महापालिकेत सुरक्षारक्षकांची सेवा खंडित; पावणेदोन कोटींची होणार बचत

Nashik News : महापालिकेत अडीच वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रात सुरक्षा दलातर्फे नियुक्त सुरक्षारक्षकांची सेवा खंडित करण्याचा निर्णय आयुक्त तथा प्रशासक रवींद्र जाधव यांनी घेतला आहे. २० जानेवारी २०२४ पासून या सुरक्षारक्षकांची सेवा खंडित केली आहे.

यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या खर्चात सुमारे पावणेदोन कोटींची बचत होणार आहे. (service of security guards in municipal corporation is interrupted nashik news)