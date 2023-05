National People Court : लोकअदालतीत साडेआठ हजार प्रकरणांचा निपटारा

By

National People Court : जिल्ह्यात गेल्या रविवारी (ता. ३०) झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत ८ हजार ८७५ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला तडजोड म्हणून ५५ कोटी ५२ लाख ११ हजार ६२८ रुपये वसुल करण्यात आले आहेत. जिल्हा सत्र न्यायालयासह जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये सदरील राष्ट्रीय लोकअदालत घेण्यात आली. (Settlement of eight half thousand cases in national Peoples Court nashik news)

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणच्या आदेशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा वकील संघाच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्ह्यात ४७ पॅनल तयार करण्यात आले होते. यंदाच्या लोकअदालतीत तडजोडीसाठी ७० हजार १०० दावा दाखल पूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यातील सहा हजार ७६७ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.

धनादेश न वटल्याप्रकरणी ८०८, मोटार अपघाताची १०५, कामगार विषयक ७, कौटुंबिक वादाचे ८१, फौजदारी तडजोडपात्र २७० प्रकरणे व इतर ८३७ प्रकरणे अशी एकूण २ हजार १०८ प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात यश आले आहे.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचीव शिवाजी द. इंदलकर व जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी, वकील, कर्मचारी यांनी लोक अदालतीच्या यशस्वितेसाठी प्रयत्न केले.