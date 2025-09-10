Jalaj Sharma : जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले सेवा पंधरवड्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश

नाशिक: छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाअंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिवस (१७ सप्टेंबर) ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती (२ ऑक्टोबर) या कालावधीत सेवा पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. सर्व शासकीय यंत्रणांनी सेवा पंधरवाड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता. ९) आयोजित बैठकीप्रसंगी जिल्हाधिकारी शर्मा बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) तुकाराम हुलवले, सीमा अहिरे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी कैलास पवार, तहसिलदार आबासाहेब तांबे व माधुरी आंधळे आदी उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी शर्मा म्हणाले, सेवा पंधरवडा राबविण्यासाठी सर्व शासकीय विभागप्रमुखांनी नियोजन आराखडा तयार करावा. आराखड्यात सेवा पंधरवड्यात लोकाभिमुख सेवांचा समावेश असावा. प्रत्येक विभागांनी त्यांचे नियोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळवावे. पंधरवड्यात शासकीय कार्यालयांनी केलेल्या नाविण्यपूर्ण बाबींचा आढावा घेतला जाणार आहे. हे अभियान लोकसहभागातून सर्वांनी यशस्वी करावे, अशा सूचना शर्मा यांनी केल्या. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..महसूलचे तीन टप्प्यांत नियोजनसेवा पंधरवड्यात महसूल विभागाने तीन टप्यात नियोजन केले आहे. अपर जिल्हाधिकारी पारधे यांनी याबाबत माहिती दिली. पहिल्या टप्यात १७ ते २२ सप्टेंबर काळात पाणंद रस्तेविषयक मोहिम घेण्यात येतील. त्यामध्ये शेतरस्त्यांची मोजणी करणे, नोंदी करणे, सिमांकन करणे, रस्त्यांसाठी विशिष्ट सांकेतांक निश्चित करणे व पाणंद रस्ते गाव नकाशावर चिन्हांकित केले जातील. दुसऱ्या टप्पा २३ ते २७ सप्टेंबर असून यात घरे बांधण्यासाठी शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येईल. शासकीय जमिनीवर असलेली अतिक्रमणे नियमातील तरतूदीनुसार नियमानुकूल करण्यासह अन्य बाबींचा समावेश असेल..Nashik Air Quality: नाशिकचा क्लीन एअर सर्वेक्षणात देशात १६ वा क्रमांक.तिसरा टप्पा २८ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर असेल. त्यामध्ये गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्मशानभुमीसाठी उपलब्ध जागांचे प्रस्ताव ना-हरकत दाखल्यांसह सादर करायचे आहेत. सर्व अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे आयुष्यमान कार्ड काढणे, रेशनकार्ड डाटा ऑलाइन करणे, स्वच्छता अभियान, महसूल अदालत, वनपट्टे दाव्यांची कार्यवाही केली जाईल, असे पारधे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.