Nashik Water Crisis: विहिरींनी गाठलायं तळ, पाण्याचा बसेना मेळ! राजापूरला तीव्र पाणीटंचाई, टँकरची संख्या वाढविण्याची मागणी

येवला : तालुक्याच्या पूर्व भागातील राजापूर परिसरातील विहिरीच्या जलस्त्रोतांनी केव्हाच तळ गाठल्याने पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली आहे. गेल्या दहा महिन्यापासून येथे टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.

सध्या तीन टॅंकरने पाणीपुरवठा होत असला, तरी वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाणी अपुरे पडत असल्याने टँकरची संख्या वाढविण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. (Severe water shortage in Rajapur demand to increase number of tankers nashik news)