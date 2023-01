Shakambari Navratrotsav : आदिमाया सप्तशृंगीचरणी लाखो भाविक नतमस्तक

वणी (जि. नाशिक) : ‘आई अंबेचा उदो उदो, सप्तशृंगी माते की जय’...चा जयघोष व पुरोहितांचा मंत्रघोषात धनुर्मासातील आज तिसऱ्या रविवारी व नव वर्षाचे सुर्यनारायणाने आपले पहिले सूर्यकिरणाने सप्तशृंगीचे चरण व करस्पर्श करीत किरणोभिषेक केला.

धनुर्मास उत्सव, शाकंबरी नवरात्रोत्सव व नव वर्षाचे स्वागत असा त्रिवेणी योग व त्यात रविवार व नाताळाच्या सुट्यांची पर्वणी साधत आद्य स्वयंभू शक्तिपीठ असलेल्या वणी गडावर लाखावर भाविक आदिमायेचरणी नतमस्तक झाले. आदिमायेकडे नववर्ष सुख समृद्धी व भरभराटीचे जावे यासाठी देवीकडे मनोभावे प्रार्थना करीत आशीर्वाद घेतले. (Shakambari Navratrotsav Millions of devotees bow before Adimaya Saptashring edvi mandir nashik news)

धनुर्मासात दर रविवारी स्वयंभू अर्धपीठ असलेल्या सप्तशृंगी (वणी) गडावर आदिमायेच्या मूर्तीवर सूर्योदयाचे तेजस्वी किरणे नतमस्तक होतात. यानंतर देवीची महाआरती होऊन उष्णतावर्धक पदार्थांचा नैवेद्य दाखविला जातो. हे दृश्य याची देही, याची डोळा बघण्यासाठी देशभरातून भाविक वणी गडावर हजेरी लावत आहे.

थंडीच्या कडाक्यातही भाविकांची गर्दी

नाताळाच्या सुट्ट्यांची पर्वणी व नववर्षाच्या निरोप व स्वागतासाठी भाविकांबरोबरच पर्यटकांनी भटकंतीसाठी सप्तश्रृंगी गडावर तीर्थाटन करीत नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत केले. गेल्या चार पाच दिवसांत सप्तश्रृंगी गडावर भाविकांच्या होत असलेल्या गर्दीने आज उच्चांक प्रस्थापित केल्याने गडावर चैत्रोत्सवासारखे वातावरण निर्माण झाले होते.

गडावर साजरा होत असलेला धनुर्मास उत्सवातील देवीची होणारी पंचामृत महापूजा व किरणोत्सवासाठी थंडीच्या कडाक्यातही भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. रविवारी (ता.१) पहाटे पाचपासून पुरोहित्यांच्या मंत्रघोषात पंचामृत महापूजेस सुरवात झाली.

Devotees waiting to board the funicular rope way trolley to the temple.