Wani News : सप्तशृंग गडावर 'आदिमाये'चा जयजयकार; शाकंभरी पौर्णिमेनिमित्त ८० हजार भाविकांची मांदियाळी

वणी: ''शताक्षी नयने ब्रम्हांड स्वामिनी देखियली.. शाक फळे तव प्रजा पोषिली.. मार्कन्डेय सप्तपर्वते दुर्गा स्थापिली सप्तशृंग भगवती आज शाकंभरीस पुजिली.., राधा- कृष्ण.., गोपाळ कृष्ण...असे भजन राधामंत्र, कृष्ण गायत्री मंत्रांचे मंगलस्वर त्यात श्री भगवती सप्तशृंगी माते की जय'' चा जयजयकारात शाकंभरी पौर्णिमेच्या उत्सवाची शनिवारी (ता.३) सांगता झाली. यानिमित्त राधा-कृष्ण महायागास विविध भाजीपाला, वनस्पतींची पूर्णाहुती देण्यात आली. दरम्यान शाकंभरी पौर्णिमेनिमित्त सुमारे ऐशी हजारावर भाविक आदिमाये चरणी नतमस्तक झाले..शाकंभरी पौर्णिमा उत्सव तथा नवरात्रोत्सवाची व राधा-कृष्ण महायागच्या सांगता निमित्त शनिवारी (ता.३) सकाळी देवीच्या आभूषणांची डफाच्या निनादात सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्ट कार्यालयातून मिरवणूक काढण्यात आली. पंचामृत महापूजा यजमान भाविकांतर्फे करण्यात आली. शाकंभरी नवरात्री व पौर्णिमेनिमित्त आदिमायेस फिकट गुलाबी रंगाची पैठणी नेसवून सोन्याचा मुकुट, मंगळसूत्र, कुयरी हार, गुलाब हार, मणीमंगळसूत्र, पुतळयाचे गाठले, कमरपट्टा, नथ, कर्णफुले, पावले, तोटे असा साजशृंगार करण्यात आला होता. .२८ डिसेंबरपासून भाविकांचे सुरू असलेले दुर्गा सप्तशतीचे पारायण, देवी अथर्वशीर्ष पाठाचे पारायण तसेच सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टतर्फे राधाकृष्ण यागाची सांगता प्रातः पूजन, स्थापित देवताहवन, सप्तशती हवन, राधाकृष्ण नवार्नमंत्र हवन, बलिदान तसेच विविध फळे, भाजीपाला, लवंग, फुले याचे अर्चन करून पूर्णाहुती देण्यात आली. त्यानंतर धूपदीप नैवेद्य महाआरतीने राधाकृष्ण यागाची सांगता झाली. यागास पूर्णाहुती न्यासाचे यजमान दांपत्य गणेश निभे यांनी दिली. .ट्रस्टच्या विश्वस्त मनज्योत पाटील, व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे, कार्यकारी अधिकारी भगवान नेरकर, जनसंपर्क अधिकारी भिकन वाबळे, प्रकाश जोशी, सुनील कासार आदीसंह यागाचे प्रमुख आचार्य श्रीकांत दिक्षीत यांच्यासह सुनील दीक्षित, शेखर देशमुख यांनी यागाचे पौरोहित्य केले..