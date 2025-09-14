Sharad Pawar : महाराष्ट्र एकसंध ठेवण्यासाठी जातीपातीचे राजकारण थांबवावे: शरद पवार

लखमापूर (ता. दिंडोरी): ‘महाराष्ट्र हा सामाजिक ऐक्य जपणारा प्रदेश आहे; मात्र आजच्या परिस्थितीकडे पाहिले तर सामाजिक सौहार्दाची वीण तुटत चालली आहे. राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडत असताना एकोप्याचे बंध मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे,’ असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले..आंबे दिंडोरी येथे कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या स्मारकाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे होते. पवार म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जवळचे सहकारी म्हणून दादासाहेब गायकवाडांची ओळख होती. त्यांनी समाजातील दीनदलित, भूमिहीन व उपेक्षितांच्या उद्धारासाठी आयुष्य झोकून दिले. .यशवंतराव चव्हाण यांच्यासोबत त्यांनी काम केले. पंडित नेहरूंनी त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिली होती; मात्र त्यांनी ती नाकारली. अशा त्यागी वृत्तीचे ते व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या विचारांचा आदर्श तरुणांनी घ्यावा. पुढे बोलताना त्यांनी दादासाहेब गायकवाड यांच्या एकसष्टी कार्यक्रमाचा उल्लेख केला. त्या वेळी कुसुमाग्रज (तात्यासाहेब शिरवाडकर) यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील मान्यवर उपस्थित होते, हे त्यांनी आवर्जून सांगितले. .‘काळाराम मंदिराच्या सत्याग्रहासह जेथे संघर्ष झाला तेथे दादासाहेब उभे राहिले. त्यांचा नावलौकिक महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण देशात पसरला होता,’ असे गौरवोद्गार काढत पवार म्हणाले, महाराष्ट्र एकसंध ठेवण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण व दादासाहेब गायकवाड यांसारख्या व्यक्तींचा आदर्श घेऊन जातीपातीचे राजकारण थांबवणे गरजेचे आहे..अध्यक्षस्थानावरून बोलताना आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, स्मारकाचे लोकार्पण उशिरा झाले असले तरी शाहू-फुले-आंबेडकर परंपरेचा वारसा जपणाऱ्या शरद पवार यांच्या हस्ते ते पार पडले, याचा आनंद आहे. या वेळी खासदार भास्कर भगरे, खासदार नीलेश लंके, आमदार शशिकांत शिंदे, कादवाचे चेअरमन श्रीराम शेटे, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) संपर्कप्रमुख जयंत दिंडे, दादासाहेब गायकवाड यांचे पणतू सागर गायकवाड, आनंदराव गायकवाड आदी मान्यवरांची भाषणे झाली..Sanjay Raut: अजित पवारांवर टीका करताना संजय राऊतांची जीभ घसरली... नको ते बोलले... थेट पाकिस्तानशी उल्लेख.जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रेय पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. श्याम हिरे यांनी आभार मानले. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा विद्याताई पाटील, माजी समाजकल्याण सभापती सुनीता चारोस्कर, माजी जि. प. गटनेते प्रवीण जाधव, गोकुळ पिंगळे, तसेच सरपंच-उपसरपंच, सोसायटी संचालक मंडळाचे सदस्य व ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.