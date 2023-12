Sharad Pawar on Onion Export Ban: रस्त्यावर येण्याची हौस नाही, पण रस्त्यावर आल्याशिवाय दिल्लीला कळत नाही : शरद पवार

चांदवड : केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे शेतकरी अस्वस्थ अन् उद्धवस्त झाला आहे. सरकारच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किंमत मिळत नसून, कांदा निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांची चेष्टा करण्यात येत असल्याचे पवारांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे कांदा निर्यात बंदी उठलीच पाहिजे. आम्हाला रस्त्यावर येण्याची हौस नाही, पण रस्त्यावर आल्याशिवाय दिल्लीला कळत नाही. केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातबंदीविरोधात चांदवड येथे शरद पवारांच्या नेतृत्वात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी शरद पवार बोलत होते. (Sharad Pawar statement on Onion Export Ban appeal central government to withdraw ban at chandwad nashik)