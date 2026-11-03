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नाशिक : महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा व डॉ. शामकांत पाटील यांचे मुक्त विद्यापीठात स्वागत करताना कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र पाटोळे, डॉ. नितीन ठोके, डॉ. श्याम पाटील, राजाराम पाटील, हेमराज राजपूत, डॉ. प्रकाश कदम, मंगेश व्यवहारे.
मुक्त विद्यापीठास
शेखर मुंदडा यांची भेट
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक , ता. ३ : महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा आणि पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त तथा आयोगाचे सदस्य सचिव डॉ. शामकांत पाटील यांनी विद्यापीठास भेट देऊन प्रस्तावित देशी गोसंगोपन व प्रशिक्षण केंद्राच्या आराखड्याची पाहणी केली.
देशी गोवंशाचे संवर्धन, शास्त्रीय पद्धतीने संगोपन तसेच पशुपालकांना आधुनिक पशुपालनाचे प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान केंद्रामध्ये देशी गोसंगोपन व प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्र-कुलगुरू डॉ. जोगेंद्रसिंह बिसेन यांच्या नियोजनानुसार या प्रकल्पाचे काम प्रस्तावित आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांनी विद्यापीठास भेट देऊन प्रकल्पाच्या नियोजनासंदर्भात आवश्यक मार्गदर्शन केले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशी गोवंश संवर्धन व शास्त्रीय गोसंगोपनाला प्रोत्साहन मिळेल. या दृष्टीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून प्रकल्पास आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन आयोगाचे अध्यक्ष मुंदडा आणि सदस्य सचिव डॉ. शामकांत पाटील यांनी दिले.
यावेळी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. सुरेंद्र पाटोळे, कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख डॉ. नितीन ठोके, पशुसंवर्धन शास्त्रज्ञ डॉ. श्याम पाटील, राजाराम पाटील, हेमराज राजपूत, डॉ. प्रकाश कदम आणि मंगेश व्यवहारे उपस्थित होते.