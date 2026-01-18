Alka Darade : "लोककला टिकवण्यासाठी समाजाने एकत्र यावे"; संमेलनाध्यक्षा अलका दराडे यांचे कळकळीचे आवाहन

नाशिक: आज समाजमाध्यमे कितीही प्रगत झाली असली, तरी लोककला मागे पडता कामा नये. दंतकथा, लोककथा आणि लोकपरंपरांच्या माध्यमातून सामाजिक भान आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्य जतन करणे अत्यावश्यक आहे. केवळ काल्पनिक लेखन करून भागणार नाही; चार भिंतींच्या आत दडलेली संस्कृती टिकवण्यासाठी समाजाने सामूहिकरीत्या पुढे येणे गरजेचे आहे. तरच महाराष्ट्राची लोककला जिवंत राहील, असे ठाम मत ज्येष्ठ लेखिका अलका दराडे यांनी शनिवारी (ता. १७) येथे व्यक्त केले..गिरणागौरव प्रतिष्ठान आयोजित चौथ्या अखिल भारतीय शेकोटी लोककला साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानाहून त्या बोलत होत्या. भावबंधन मंगल कार्यालयात शेकोटी प्रज्वलित करून संमेलनाचे उद्घाटन करण्यात आले..स्वागताध्यक्षा सुनंदा पाटील, उदघाटक रेश्मा परितेकर, माजी संमेलनाध्यक्ष प्रा. सुमती पवार, नानासाहेब बोरस्ते, गिरणागौरवचे अध्यक्ष सुरेश पवार आदी उपस्थित होते. दराडे म्हणाल्या, की देश जोडायचा असेल, तर आधी माणसे जोडावी लागतात. माणूस हाच जगण्याचा केंद्रबिंदू ठरल्याशिवाय देश एकत्र येऊ शकत नाही. समाजजागृती आणि लोकरंजनाची सांगड घालणाऱ्या शेकोटीसारख्या संमेलनांमुळे लोकसंस्कृतीला बळ मिळते. त्यामुळे अशा संमेलनांची समाजाला आज अधिक गरज आहे. बाळासाहेब मगर यांनी प्रास्ताविक केले. रवींद्र मालुंजकर यांनी सूत्रसंचालन केले..दिवसभर लोककलांचा जागरशेकोटी संमेलनात दिवसभर लोककलांचा उत्सव पाहायला मिळाला. शाहिरांनी पोवाडे सादर करत वातावरण भारावून टाकले. वासुदेव, नंदीबैल, डोंबाऱ्याचा खेळ, बासरीवादनाने प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले. लावणी स्पर्धा, गझल संमेलन तसेच कवी विवेक उगलमुगले यांच्या उपस्थितीत शेकोटी कविसंमेलन पार पडले..आज संमेलनातरविवारी (ता. १८) शेकोटी संमेलनात बाल कविसंमेलन, अहिराणी संमेलनासह विविध पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे. सामूहिक लोकनृत्य, तिळगूळ वाटप आणि नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा सन्मान सोहळा कार्यक्रमात होईल..शेकोटी संमेलन एकतेचे प्रतीक : मांजरेकरसंमेलनाच्या माध्यमातून आजही लोककला जिवंत असल्याचे दिसून येते. शेकोटी संमेलनासाठी आजही मोठ्या संख्येने प्रेक्षक एकत्र येतात, हे समाजातील एकतेचे प्रभावी प्रतीक आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी केले. गिरणागौरव प्रतिष्ठानच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते विशेष पाहुणे म्हणून बोलत होते. .अभिनेते भरत जाधव, जयप्रकाश जातेगावकर, कवी प्रकाश होळकर, अलका दराडे, सुनंदा पाटील उपस्थित होत्या. समीक्षक राजू देसले यांच्या ‘अधांतर : भूमी व अवकाश’ या ग्रंथासाठी डॉ. म. सु. पाटील पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पाच हजार रुपये रोख, मानपत्र व स्मृतिचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप होते..Sakal Book Festival: बहारदार रचनांना रसिकांच्या टाळ्या आणि वाहवाची उत्स्फूर्त दाद; गझल, नज्म आणि कव्वालीच्या सुरांनी उलगडला ‘ग़म का ख़ज़ाना’.तसेच यंदाचा डॉ. शंकर बोऱ्हाडे लोककला पुरस्कार मुंबई विद्यापीठाच्या लोककला विभागाचे प्रमुख डॉ. गणेश चंदनशिवे यांना प्रदान करण्यात आला. अकरा हजार रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह व मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. डॉ. चंदनशिवे यांनी ‘बाजीराव मस्तानी’ चित्रपटातील गीत सादर करून उपस्थितांची दाद मिळवली. भरत जाधव यांनी शेकोटी संमेलनाच्या संकल्पनेचे कौतुक करत, पहिल्यांदाच असे संमेलन पाहत असल्याचे आवर्जून नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.