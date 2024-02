Nashik Police Transfer : नाशिक ग्रामीण पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये खांदेपालट! अधीक्षक उमाप यांनी जाता-जाता केले फेरबदल

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिस दलात सध्या बदल्यांचे वारे वाहत आहेत. याच अनुषंगाने नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी पदभार सोडण्यापूर्वी जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये खांदेपालट केले आहे.

यात स्थानिक गुन्हेशाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांची सायबरला तर, पोलीस निरीक्षक राजू सुर्वे यांच्याकडे स्थानिक गुन्हेशाखेचा पदभार देण्यात आला आहे. नाशिक ग्रामीण दलात ६ पोलिस निरीक्षक, ७ सहायक निरीक्षक व ५ उपनिरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. (Shift of shoulders in Nashik rural police officers Superintendent shahaji Umap made changes before transfer news)