नाशिक

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर स्मशानभूमीची स्वच्छता

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर स्मशानभूमीची स्वच्छता
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SKD26B04391 शिंदखेडा : स्मशानभूमीची स्वच्छता करताना रोटरी क्लबचे सदस्य व शिंदखेडा नगरपंचायतीचे स्वच्छता कर्मचारी. -------- दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर स्मशानभूमीची स्वच्छता शिंदखेडा नगरपंचायत व रोटरी क्लबचा पुढाकार सकाळ वृत्तसेवा शिंदखेडा, ता. ४ : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ, सुंदर व आरोग्यदायी शहराच्या संकल्पनेतून शिंदखेडा नगरपंचायत व रोटरी क्लब ऑफ शिंदखेडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने कुमरेज रोड येथील स्मशानभूमी परिसरात विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. मुख्याधिकारी श्रीकांत फागणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच रोटरी क्लब ऑफ शिंदखेडाचे अध्यक्ष डॉ. उमेशचंद्र सोनवणे यांच्या उपस्थितीत मोहीम पार पडली. मोहिमेदरम्यान स्मशानभूमी परिसरातील कचरा, झाडाझुडपे व अनावश्यक वस्तू हटवून संपूर्ण परिसराची स्वच्छता करण्यात आली. सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता राखणे व नागरिकांमध्ये स्वच्छतेविषयी जनजागृती निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. या वेळी आरोग्य निरीक्षक जितेंद्र अहिरे, शहर समन्वयक रवींद्र पाटील, मुकादम दिलीप पाटोळे, शकील मेहतर, हुसेन शेख यांच्यासह नगरपंचायतीचे सर्व सफाई कर्मचारी उपस्थित होते. रोटरी क्लबचे सचिव हुसेन शमशी, चेअरमन राकेश परदेशी, सदस्य अमरदीप गिरासे, बाळकृष्ण बोरसे, ॲड. हर्षल अहिरराव, सुमित जैन, राकेश परदेशी, मिलिंद निकम, अमित अमृतकर, स्वप्नील मोरे, सुधीर शिंपी सहभागी झाले होते.

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