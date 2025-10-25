नाशिक

Nashik Crime : झोक्यावर खेळताना गळफास लागून ९ वर्षीय बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू; कृष्णा बेशुद्ध झाला अन्...

9-Year-Old Boy Dies After Swing Accident in Shirpur, Nashik : शिरपूर शहरात झोक्यावर खेळताना गळफास लागून कृष्णा प्रभाकर पाटील (९) हा बालक गंभीर जखमी झाला. उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला.
Nashik Child Death

Nashik Child Death

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरपूर (नाशिक) : झोक्यावर खेळताना गळफास लागल्याने प्रकृती गंभीर झालेल्या नऊवर्षीय बालकाचा उपचार सुरू असताना मृत्यू (Nashik Child Death) झाला. कृष्णा प्रभाकर पाटील (वय ९) असे मृत बालकाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police case
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com