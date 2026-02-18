Nashik Shiv Jayanti : नाशिकच्या शिवजयंतीसाठी दीड हजार पोलिसांचा पहारा; मिरवणूक मार्गावर सीसीटीव्हीची नजर

नाशिक: छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यासाठी गुरुवारी (ता. १९) शहर सज्ज झाले आहे. झेंडे अन् पताकांमुळे अवघे शहर भगवेमय झाले आहे. शिवजयंतीनिमित्ताने काढण्यात येणाऱ्या मिरवणूक मार्गांवरही भगव्या झेंड्यांमुळे अधिकच भारावलेले वातावरण आहे. दरम्यान , मिरवणूक निर्विघ्नपणे पार पडावी यासाठी सुमारे दीड हजार पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार असून, मिरवणूक मार्गावर सीसीटीव्हीद्वारे करडी नजर ठेवली जाणार आहे..भद्रकाली, सरकारवाडा आणि पंचवटी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून शिवजयंतीची मिरवणूक मार्गस्थ होणार असल्याने, त्यात या तिन्ही पोलिस ठाण्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसह पोलिस कर्मचाऱ्यांची मिरवणुकीवर बारकाईने नजर असणार आहे. दरम्यान, शिवजयंतीनिमित्त कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मिरवणूक शांततेच्या वातावरणात काढावी, मिरवणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहन पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी केले आहे..अवघे शहर भगवेमयशहरात मोठ्या उत्साहात शिवजयंती साजरी होत असते. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर ठिकठिकाणी भगवे झेंडे लावण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, शिवजयंतीनिमित्ताने निघणारे मिरवणूक मार्ग भगवे झेंडे आणि पताकांनी सजविण्यात आले आहेत. संघटना, मित्रमंडळांकडून ठिकठिकाणी फलकबाजीही करण्यात आली आहे..चोख पोलिस बंदोबस्तशिवजयंती मिरवणुकीसाठी शहरातील परिमंडळ १ व परिमंडळ २ साठी विशेष पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहरातील मिरवणुकीसाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिमंडळ एकच्या पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांच्यासह दोन सहाय्यक पोलिस आयुक्त, पोलिस निरीक्षक, सहायक पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, पुरुष-महिला पोलीस कर्मचारी, एक स्ट्रायकिंग फोर्स, एक एसआरपीएफचे पथक तैनात असेल. .तर परिमंडळ दोनसाठी पोलिस उपायुक्त किशोर काळे यांच्यासह दोन सहाय्यक पोलिस आयुक्त, पोलिस निरीक्षक, सहायक पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, पुरुष-महिला पोलिस कर्मचारी, एक स्ट्रायकिंग फोर्स, एक एसआरपीएफचे पथक असे शहरभरात सुमारे दीड हजार पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त असणार आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी पोलिस नियंत्रण कक्षात शीघ्र कृती दलाची दोन पथके, एसआरपीएफचे पथक सज्ज असणार आहे..Nashik Farmer News : नाशिकात कर्जाला कंटाळून 45 वर्षीय शेतकऱ्यानं घेतला गळफास; डोक्यावर होतं पाच लाखांचं कर्ज.असा असणार मिरवणुकीचा मार्गशिवजयंतीनिमित्ताने गुरुवारी (ता. १९) दुपारी चार वाजता मुख्य मिरवणुकीला वाकडी बारव (भद्रकाली) येथून प्रारंभ होईल. ही मिरवणूक वाकडी बारव, दूधबाजार, विजयानंद टॉकीज, गाडगे महाराज चौक, मेनरोड, धुमाळ पॉईंट, सांगली बँक सिग्नल, महात्मा गांधी रोड, मेहर सिग्नल, अशोकस्तंभ, नवीन तांबट लेन, रविवार कारंजा, होळकर पूल, मालेगाव स्टँड, पंचवटी कारंजा, मालवीय चौक, परशुराम पुरिया रोडने रामकुंडावर विसर्जित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.