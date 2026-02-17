Nashik Shiv Jayanti : नाशिकमध्ये शिवजयंतीचा जल्लोष, पण डीजेला 'नो एन्ट्री'; पोलिसांचा कडक बंदोबस्त सज्ज!

नाशिक: गुरुवारी (ता. १९) छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती असून, नुकत्याच महापालिकेच्या निवडणुका आटोपल्या आहेत. त्यामुळे यंदाची शिवजयंती मोठ्या दणक्यात साजरी होण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने पोलिस आयुक्तालयातर्फे पोलिस ठाणेनिहाय शांतता समितीच्या बैठका सुरू असून, या बैठकांमध्ये पोलिसांकडून शिवजयंती उत्साहात साजरी करताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना केल्या जात आहेत. तसेच ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी डीजे वाजविण्यास बंदी असून, त्याऐवजी पारंपरिक वाद्य वाजविण्याचे आवाहन केले जात आहे. .शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीत यंदा शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी होणार आहे. नुकत्याच महापालिकेची निवडणूक झाली असल्याने शिवजयंती थाटामाटात होणार असल्याने त्या अनुषंगाने पोलिसांकडून पोलिस ठाणेनिहाय शांतता समितीच्या बैठका सुरू आहेत. जयंतीनिमित्त कोणत्याही मंडळाने डीजेचा वापर करू नये, साउंड सिस्टिमचा आवाज देखील मर्यादित ठेवावा, गुलालाऐवजी फुलांची उधळण करावी, अशा सूचना पोलिस अधिकाऱ्यांकडून दिल्या जात आहेत..विशेषत: शिवजयंतीच्या अनुषंगाने उत्सवात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू आहे. पोलिस ठाण्यानिहाय मंडळांची नोंदणी करीत त्यावर बारकाईने नजर ठेवली जाणार आहे. साध्या वेशातील पोलिस, सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून शिवजयंतीच्या मिरवणुकांवर करडी नजर ठेवली जाणार आहे. .नाशिकरोड, पंचवटी, सातपूर, अंबड, भद्रकाली या परिसरातून शिवजयंतीनिमित्त मिरवणुका निघतात. सर्वाधिक गर्दी भद्रकाली व नाशिकरोड पोलिसांच्या हद्दीत होणार असल्याने त्याअनुषंगाने तगडा फौजफाटा तैनात करण्याचे नियोजन पोलिस आयुक्तालयाच्या विशेष शाखेमार्फत सुरू आहे..Kolhapur Wells : ब्रिटिश काळात अकरा हजारांवर विहिरी; पोलिटिकल सुपरिटेंडंट ग्रॅहॅम यांचा १९५४ मधील सांख्यिकी अहवाल.दृष्टिक्षेपातपोलिस ठाणेनिहाय शांतता समितीच्या बैठकामिरवणुकीत डीजेला मनाईसाध्या वेशातील पोलिसांची करडी नजरमिरवणुकीवर सीसीटीव्ही, ड्रोनची नजरपोलिसांचा फौजफाटा तैनातराज्य राखीव पोलिस दल, होमगार्डची अतिरिक्त कुमकदंगल नियंत्रण पथक, जलद प्रतिसाद पथक,बॉम्बशोधक-नाशक पथकाची सज्जता.शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर शांतता समिती व उत्सव समितींच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका पोलिस ठाणेनिहाय सुरू आहेत. मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना कायदेशीर नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले असून, उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. विशेषत: डीजे न वाजवता उत्सव साजरा करण्याची सूचना केली आहे.- किरणकुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.