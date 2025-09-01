Nashik News : ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या वादावर कायमचा तोडगा; शिव पाणंद रस्ते चळवळीअंतर्गत नवीन नियम

नाशिक: शिव पाणंद रस्ते चळवळीअंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते व शेतांमधून जाणाऱ्या मार्गावरील अतिक्रमणे दूर करताना या रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार आहेत. शासनाने त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित केली असून, यामुळे गावपातळीवरील वाद संपुष्टात येण्यास मदत होणार आहे..गावपातळीवरील मार्ग, शेतांमधील पायी, तसेच वाहनांसाठीचा मार्ग, हद्दीचे ग्रामीण रस्ते अशा विविध मार्गांवरून निर्माण होणाऱ्या वादात पिढ्यांनपिढ्या वितुष्ट सुरू आहे. यातील बहुतांश प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहचत आहेत. त्यामध्ये न्याय मिळविण्यासाठी दोन्ही बाजूंना झगडावे लागते होते. त्यावर शासनाने तोडगा काढला आहे. .शिवपाणंद रस्ते चळवळीअंतर्गत असे रस्ते खुले करताना त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये ग्रामीण रस्ते (एका गावाहून दुसऱ्या गावास जाणारे), हद्दीचे ग्रामीण रस्ते (एका गावाहून दुसऱ्या गावास जाणारे), ग्रामीण गाडीमार्ग (पोटखराबा), पायमार्ग (पोटखराबा), तसेच शेतावर जाणारे पायमार्ग व गाडीमार्गांचा समावेश करण्यात आला आहे..शासनाने ठरवून दिलेल्या सर्व रस्त्यांची गावपातळीवर यादी तयार करायची आहे. भूमिअभिलेख विभाग या यादीनुसार रस्त्यांचे सीमांकन पार पाडेल. गावांमध्ये नकाशावर नसलेले व अतिक्रमित रस्त्यांबाबत ग्रामसभेकडून प्राप्त यादीनुसार अतिक्रमण निष्कासनाची कारवाई तहसीलदारांना करावी लागणार आहे. सर्व रस्त्यांची एकत्रित नोंद घेताना प्रत्येक रस्त्यासाठी सांकेतिक विशिष्ट क्रमांक प्रदान केला जाईल. त्यामुळे भविष्यात ग्रामीण भागात रस्त्यांवरून निर्माण होणाऱ्या वादांना पायबंद बसेल. शिवाय या रस्त्यांमुळे शेतमाल तातडीने बाजारपेठेपर्यंत पोहचविणे शक्य होणार आहे..Solapur Airlines:'बंगळूर-सोलापूर-मुंबई विमानसेवा सप्टेंबरमध्येच'; स्टार एअरलाइन्सचं ठरलं; कर्मचारी,अधिकाऱ्यांसह विविध पदांची भरती.जिल्हास्तरीय समिती स्थापनग्रामीण भागात रस्त्यांवरील अतिक्रमण दूर करताना त्यांना सांकेतिक क्रमांक प्रदान करण्यासाठी शासनाने समित्या गठित केल्या आहेत. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्य करेल. समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहअध्यक्ष, निवासी उपजिल्हाधिकारी/उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) हे सदस्य सचिव असतील. जिल्हा पोलिस अधीक्षक व जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख हे सदस्य असणार आहेत. तालुकास्तरावर प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत समिती काम करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.