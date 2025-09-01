नाशिक

Nashik News : ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या वादावर कायमचा तोडगा; शिव पाणंद रस्ते चळवळीअंतर्गत नवीन नियम

Shiv Panand Rural Roads Movement Explained : शिव पाणंद रस्ते चळवळ अंतर्गत ग्रामीण व शेतांमधील रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देऊन अतिक्रमण दूर करण्याचे शासनाचे पाऊल; गावपातळीवरील वाद मिटविण्याचा नवा मार्ग.
rural roads
rural roadssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शिव पाणंद रस्ते चळवळीअंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते व शेतांमधून जाणाऱ्या मार्गावरील अतिक्रमणे दूर करताना या रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात येणार आहेत. शासनाने त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घोषित केली असून, यामुळे गावपातळीवरील वाद संपुष्टात येण्यास मदत होणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
village
Road Development
Development
Rural Development
Farm

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com