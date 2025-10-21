Nashik politics : "नरकासुररूपी भाजपचा नाशिकमध्ये वध करायचा!"; उद्धव ठाकरेंचं थेट आव्हान, गायकवाड दाम्पत्याचा शिवसेनेत प्रवेश

नाशिक रोड: स्थनिक स्वराज्य संस्थेच्या आगामी निवडणुकीत आपल्याला राज्यावरील भारतीय जनता पक्षरूपी नरकासुराचे संकट नेस्तनाभूत करायचे आहे, असे सांगत भाजप नेत्यांना आपण कसे विष पेरता आहात, हे उघड्या डोळ्यांनी पाहा, इतिहासात पापाचे धनी म्हणून तुमची नोंद होऊ देऊ नका, अशी खरमरीत टीका शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत केली..नाशिकमधील भाजप नेत्या, महापालिका शिक्षण मंडळाच्या माजी सभापती, माजी नगरसेविका संगीता गायकवाड आणि त्यांचे पती नाशिक रोड-देवळाली व्यापारी बँकेचे माजी संचालक, नाशिक रोडचे माजी मंडल अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांनी सोमवारी (ता. २०) शक्तिप्रदर्शन करीत ‘मातोश्री’वर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना (उबाठा) पक्षात प्रवेश केला, त्या वेळी ते बोलत होते. खासदार संजय राऊत, उपनेते दत्ता गायकवाड, जिल्हाप्रमुख डी. जी. सूर्यवंशी, महानगरप्रमुख प्रथमेश गिते, माजी महापौर विनायक पांडे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते..श्री. ठाकरे म्हणाले, की आज नरक चतुर्दशी असून, कृष्णाने नरकासुराचा वध केला. नरकासुर कोण हे वेगळे सांगायची गरज नाही. आगामी निवडणुकीत नाशिकमध्ये नरकासुररूपी भाजपचा वध करायचा आहे. मी भाजपच्या सगळ्याच नेत्यांना विनंती करतो, आपण कसं विष पोसत आहात, याकडे डोळे उघडून पाहा. .इतिहासात पापाचे धनी म्हणून स्वतःची नोंद होऊ देऊ नका. मी नाशिकमध्ये तसा आधीही येऊन गेलो आहे. मात्र, आता नाशिकमध्ये मी पुन्हा येईन, त्या वेळी भगवा फडकलेला असला पाहिजे. जे मतचोरी करून तिकडे बसले आहेत, त्यांची चोरी आपण चोरांसकट पकडली आहे. या चोरांना हद्दपार करण्यासाठी सर्व मराठी माणसे, अमराठी एकत्र आले आहेत. कारण हे कुणालाच आवडलेलं नाही..या वेळी गायकवाड दाम्पत्यासह प्रा. डॉ. लक्ष्मण शेडगे, शिवांश फाउंडेशनच्या किमया बागूल, मराठा महासंघाच्या कार्याध्यक्षा रोहिणी उखाडे, प्रवीण पाटील, भाजपचे सातपूर पदाधिकारी अंकुश व्हावळ, शिवसेनेचे सत्यम खोले, हर्ष चव्हाणके आदींनी शिवबंधन बांधून प्रवेश केला. संगीता व हेमंत गायकवाड आणि इतर मंडळी शिवसेनेत आली आहेत. .त्यामुळे आता नरकासुरूरूपी भाजपच्या वधाच्या दिशेने मोठा प्रवाह सुरू झाल्याचे सांगत त्यांनी सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. दरम्यान, शिवसेना (उबाठा) पक्षात प्रवेश केलेल्या हेमंत गायकवाड यांच्याबद्दलही देशपांडे यांनी आदरपूर्वक उल्लेख करीत,‘ गायकवाड हे सामाजिक जाण असलेले अभ्यासू नेते आहेत. त्यांच्या कार्याचा मी सन्मान करतो, असे सांगितले..Mangalvedha News: 'मंगळवेढ्यात काँग्रेसचे पिठले भाकरी आंदोलन'; शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत दिवाळीपूर्वी न मिळाल्याचा निषेध.देशपांडेंच्या प्रवेशाच्या अफवाचभाजपच्या बुद्धिजीवी प्रकोष्ठचे सहसंयोजक रोहन देशपांडे हेही शिवसेना (उबाठा) पक्षात प्रवेश करणार असल्याची चर्चा होती, मात्र ‘मातोश्री’वर ते आज उपस्थित नव्हते, त्यामुळे त्यांच्या प्रवेशाच्या केवळ उफवाच ठरल्या. श्री. देशपांडे म्हणाले, की राजकारण हे तात्कालिक समीकरणांवर नव्हे, तर विचार आणि तत्त्वांवर आधारित असले पाहिजे. भाजप ही विकास, राष्ट्रवाद आणि पारदर्शकतेच्या विचारांची चळवळ आहे. या विचारांशी माझी निष्ठा अबाधित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.