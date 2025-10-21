नाशिक

Nashik politics : "नरकासुररूपी भाजपचा नाशिकमध्ये वध करायचा!"; उद्धव ठाकरेंचं थेट आव्हान, गायकवाड दाम्पत्याचा शिवसेनेत प्रवेश

Shiv Sena (Ubatha) Expands in Nashik : पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत, नाशिकमधील भाजपच्या माजी नगरसेविका संगीता गायकवाड आणि त्यांचे पती हेमंत गायकवाड यांनी 'मातोश्री'वर शिवबंधन बांधून पक्षात प्रवेश केला. या वेळी श्री. ठाकरे यांनी आगामी निवडणुकीत भाजपचा 'नरकासुर' म्हणून वध करण्याचे आवाहन केले.
Uddhav Thackeray

Uddhav Thackeray

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: स्थनिक स्वराज्य संस्थेच्या आगामी निवडणुकीत आपल्याला राज्यावरील भारतीय जनता पक्षरूपी नरकासुराचे संकट नेस्तनाभूत करायचे आहे, असे सांगत भाजप नेत्यांना आपण कसे विष पेरता आहात, हे उघड्या डोळ्यांनी पाहा, इतिहासात पापाचे धनी म्हणून तुमची नोंद होऊ देऊ नका, अशी खरमरीत टीका शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत केली.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Uddhav Thackeray
Nashik
maharashtra
political
election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com