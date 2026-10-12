नाशिक

बैठकी नंतर ही शिवसेना समाधानी नाही

बैठकी नंतर ही शिवसेना समाधानी नाही
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समन्वय बैठकीनंतरही शिवसेना असमाधानी आमदार भोळेंच्या उपस्थिती; निधी समान वाटपाची शिंदे गटाची मागणी सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. १२ : जिल्हा नियोजन मंडळाच्या दलितेतर वस्ती सुधारणा निधीच्या वाटपावरून भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटात निर्माण झालेला वाद समन्वय बैठकीनंतरही कायम आहे. आमदार सुरेश भोळे यांच्या उपस्थितीत दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होऊन निधी वाटपात बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या वाटपावर शिवसेनेच्या नगरसेवकांचे समाधान झालेले नसल्याचे गटनेते विष्णू भंगाळे यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या महासभेत जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सुमारे २ कोटी ४९ लाख रुपयांच्या दलितेतर वस्ती सुधारणा निधीच्या वाटपावरून दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी झाली होती. भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांत अधिक निधी दिल्याचा आक्षेप शिवसेनेच्या शिंदे गटाने घेतला होता. त्यानंतर दोन्ही पक्षांत समन्वय साधून निधीचे वाटप करण्याचे ठरले होते. या पार्श्वभूमीवर शासकीय विश्रामगृहात आमदार भोळे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी महापौर दीपमाला काळे, भाजपचे सभागृहनेते नितीन लढ्ढा, महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी, प्रकाश बालाणी, उपमहापौर मनोज चौधरी, शिवसेनेचे गटनेते विष्णू भंगाळे, दिलीप पोकळे आणि ललित कोल्हे आदी उपस्थित होते. बैठकीत भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांतील काही निधी कमी करून तो शिवसेनेच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांत देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. काेट निधी वाटपाबाबत दाेन्ही गटाच्या गटनेत्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर समान निधी वाटप करण्यात आला. त्यावर दाेन्ही गटातर्फे समाधान व्यक्त करण्यात आले. - सुरेश भाेळे, आमदार,जळगाव ........ विकास कामाचा निधी वाटपाबाबत बैठकिनंतरही आमच्या सदस्यांचे समाधान झालेले नाही. महायुतीतील दाेन्ही पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात समान वाटप व्हावे. - विष्णू भंगाळे, गटनेते मनपा. शिवसेना. ..........

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