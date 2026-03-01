Nashik Samruddhi Mahamarg : नाशिकसाठी 'समृद्धी' आणखी जवळ! सिन्नरच्या शिवडे येथे नवीन इंटरचेंज प्रस्तावित

संपत ढोली- सिन्नर: समृद्धी महामार्गावर शिवडे (ता. सिन्नर) येथे इंटरचेंज सुविधा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिला आहे. जिल्ह्यातील इतर इंटरचेंजच्या तुलनेत हा नाशिक शहरासाठी सर्वांत जवळचा इंटरचेंज ठरणार असल्याने सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तो फायदेशीर ठरणार असल्याची माहिती विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता अविनाश देवरे यांनी दिली..कनेक्टिव्हिटी इंटरचेंज करण्यात येणाऱ्या जागेची पाहणी सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून नुकतीच झाली आहे. समृद्धी महामार्गाने येणाऱ्या भाविकांना कुंभमेळ्याकरिता नाशिकला येण्यासाठी जवळचा मार्ग असावा, या उद्देशाने ही इंटरचेंज सुविधा प्रस्तावित करण्यत आली आहे. या सुविधेने नाशिकच्या रस्ते कनेक्टिव्हीटीत सर्वांत महत्त्वाची भर पडणार आहे..१५ किलोमीटरने प्रवास कमीनाशिक येथील प्रवाशांना नागपूर, मुंबईच्या दिशेने प्रवास करण्यासाठी गोंदे (ता. सिन्नर) येथील ४० किलोमीटर अथवा भरवीर (ता. इगतपुरी) येथे ४३ किलोमीटर अंतरावर जावे लागते. याशिवाय नाशिक ते सिन्नर आणि नाशिक ते भरवीर या मार्गावर आधीच रहदारी वाढलेली आहे, त्यामुळे त्याचा त्रास सहन करावा लागतो..कुंभमेळा राज्यमार्ग जोडणारप्रस्तावित असलेल्या शिवडे कनेक्टिव्हीटीमुळे जळगाव, मालेगाव या भागातून येणारी वाहने कुंभमेळा काळात रिंगरोडने सय्यद पिंप्री, ब्राम्हणवाडे, शिंदे, चिंचोली, पांढुर्ली राज्यमार्गाने शिवडे येथील इंटरचेंजकडे जाऊ शकतील. त्यामुळे या भागातील वाहनांनाही समृध्दीवर जाण्यासाठी जवळची सुविधा उपलब्ध होवू शकेल..नाशिकला कमी वेळेत जाणे शक्यमुंबईसह ठाणे, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बुलढाणा, वाशीम, अमरावती, वर्धा, नागपूर या जिल्ह्यांमधून समृध्दीमार्गे नाशिकला येणाऱ्या व संबंधित जिल्ह्यांना नाशिकमधून जाणाऱ्या प्रवाशांना गोंदे अथवा भरवीर इंटरचेंजपेक्षा शिवडे अधिक जवळचे असेल. किमान ३० मिनिटांचा प्रवास वाचेल..१५ वर्षांपासून रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग मेपर्यंत पूर्ण होणार, पण...; राज्य सरकारने दिली महत्त्वाची माहिती.अशी असेल कनेक्टिव्हिटीनाशिकच्या बिटको येथून भगूरमार्गे पांढुर्ली-शिवडे या मार्गाने वाहने कनेक्टिव्हिटी जाऊ शकतील. समृद्धीमार्गे येणाऱ्या प्रवाशांना शिवडे येथून नाशिकला कमी वेळात पोहोचता येईल. रेल्वेने येणारे प्रवासीही नाशिक रोड येथून शिवडे येथील कनेक्टिव्हिटीला जोडले जाणार आहेत. नाशिक रोडहून शिवडे हे अंतर २५ किलोमीटर आहे..नाशिकला गोंदे व भरवीर हे अंतर दूर असल्याने शिवडे इंचरचेंज अधिक जवळचे होईल. सध्या कनेक्टिव्हिटीचा प्रस्ताव दिला आहे. मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहोत.-अविनाश देवरे, उपकार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.