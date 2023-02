Nashik News : श्री शंकर महाराजांकडील शिवलिंग रुद्राक्ष माळ गौरव घोडे यांच्याकडे सुपूर्द

By

मालेगाव (जि. नाशिक) : श्रीक्षेत्र अंतापूर येथील श्री शंकर महाराजांचे ज्या कुटुंबाने पालन पोषण केले ते चिमणाजी हिरे यांचे वंशज पोपट हिरे यांनी महाराजांचे वास्तव्य असलेल्या घरातील त्यांनी वापरलेल्या वस्तू पुणे पर्वती दर्शनाचे गौरव घोडे यांच्याकडे सुपूर्द केल्या.

यात जिभेवरील चमत्कारी शिवलिंग व गळ्यातील रुद्राक्ष माळ कायमस्वरूपी गौरव घोडे यांच्याकडे देण्यात आली. या वस्तू घोडे परिवारात पुणे पर्वती दर्शन येथे निवासस्थानी सेवा व भाविकांच्या दर्शनासाठी देण्यात आल्या आहेत. (Shivlinga Rudraksh Mal handed over to Gaurav Ghode from Shri Shankar Maharaj Nashik News)

अंतापुरचे श्री शंकर बाबांनी जगाच्या कल्याणासाठी पृथ्वीभ्रमण केली. भक्तांचा उद्धार करत त्यांना चमत्कार दाखविले. शंकर बाबा बाळ रुपात असताना चिमणाजी हिरे यांनी त्यांचा १३ वर्ष स्वतः सांभाळ केला.

लहान असताना स्वामी समर्थांनी बाबांच्या जिभेवर शिवलिंग ठेऊन अभिषेक केला. ते शिवलिंग व रुद्राक्ष माळ आजही अस्तित्वात आहे.

अंतापुरात बाबांनी जमिनीतून शिवलिंग, नंदी, गणपती, हनुमान आदी मूर्त्या काढल्याची आख्यायिका आहे. अंतापूर परिसरात बाबांच्या अवताराची महिमा जुन्या जाणकारांना परिचित आहे.

शंकर महाराजांचे अवतार कार्य श्रीक्षेत्र अंतापूर येथून सुरू झाले व त्यांचा अंतिम प्रवास समाधी रुपात श्रीक्षेत्र धनकवडी पुणे येथे झाला. आजही बाबा भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण करतात असे श्री. घोडे यांनी सांगितले. शिवलिंग व रुद्राक्ष माळेचे भाविकांनी दर्शन घ्यावे असे आवाहनही श्री. घोडे यांनी केले आहे.