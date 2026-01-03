नाशिक

Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan : शेतीसोबत जोडधंद्यांची सांगड घाला; केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा नाशिकमध्ये मंत्र

Union Agriculture Minister Emphasises Farmer Empowerment : विकसित भारत ‘जी रामजी’ योजनेतून शेतीला पूरक कामे प्राधान्याने केली जातील, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केले.
Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan

Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: देशातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारतर्फे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारचे कृषी मंत्रालयाबरोबर सिंचन, पशुपालन असे पूरक विभाग आणि देशातील कृषी विज्ञान केंद्रे कटिबद्ध आहेत. विकसित भारत ‘जी रामजी’ योजनेतून शेतीला पूरक कामे प्राधान्याने केली जातील, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
Development
Agriculture minister
shivraj singh chouhan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com