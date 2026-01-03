Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan : शेतीसोबत जोडधंद्यांची सांगड घाला; केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा नाशिकमध्ये मंत्र

नाशिक: देशातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारतर्फे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारचे कृषी मंत्रालयाबरोबर सिंचन, पशुपालन असे पूरक विभाग आणि देशातील कृषी विज्ञान केंद्रे कटिबद्ध आहेत. विकसित भारत ‘जी रामजी’ योजनेतून शेतीला पूरक कामे प्राधान्याने केली जातील, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केले..यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे शुक्रवारी (ता. २) आयोजित किसान सुसंवाद कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे, प्र–कुलगुरू डॉ. जोगेंद्रसिंह बिसेन, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, नवी दिल्लीचे सहायक महानिदेशक डॉ. राजश्री रॉय बर्मन, कृषी प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान व भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे संचालक डॉ. एस. के. रॉय, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. गोविंद कतलाकुटे, महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या विस्तार व प्रशिक्षण भागाचे संचालक रफिक नायकवाडी, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे वैज्ञानिक डॉ. शाकीर अली सय्यद, कृषी विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख डॉ. नितीन ठोके उपस्थित होते..मंत्री चौहान म्हणाले, की शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाकरिता प्रक्रिया केंद्रां (प्रोसेसिंग युनिट)साठी मदत केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारकडून अनेकविध योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत; परंतु काही शेतकऱ्यांना त्यांची माहिती मिळत नाही. काही योजनांमध्ये मर्यादा असते. शेतकरी मालावरील प्रक्रिया केंद्रे आणि अन्य विषयासंदर्भात राज्य शासनाशी चर्चा करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. .देशातील लहरी हवामान किंवा शेतजमिनीचे कमी क्षेत्रफळ असणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांनी एकात्मिक शेती (इंटेग्रेटेड फार्मिंग)ला चालना दिली जाईल. यात शेतीत केवळ एक पीक न घेता, पिकांबरोबर पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधमाशीपालन, फळे–फुले आणि भाजीपाल्यासारख्या विविध पूरक व्यवसायांची सांगड घालावी, असे आवाहन केले..AI technology In Agriculture : शेती सुधारण्यासाठी राज्याची ‘एआय’ योजना; तंत्रज्ञान देण्याची दोन हजार स्टार्टअप कंपन्यांची तयारी.मंत्री चौहान यांच्या हस्ते विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे उत्पादित ‘यश माइक्रो–न्यूट्रीएन्टस ग्रेड–२’ या सूक्ष्म अन्नद्रव्य उत्पादनाचे लोकार्पण करण्यात आले. यानिमित्त प्रदर्शित केलेल्या महिला स्वयंसहायता बचत गट व शेतीसंदर्भातील स्टॉलला भेट देत पाहणी केली. त्यानंतर त्यांच्या हस्ते कृषी विज्ञान केंद्र आवारात बहावा झाडाचे रोपण करण्यात आले..व्यासपीठीय कार्यक्रमापूर्वी त्यांच्याशी पेठचे यशवंत गावंडे (शेतीमाल प्रक्रिया केंद्रे), जानोरीचे गणेश वाघ (फुलबागा शीतगृह अनुदान), नाशिकचे रवींद्र अमृतकर (शेतीसाठी यांत्रिकीकारणाचा फायदा), अजमीर सौंदाणेचे नानाभाऊ पवार (कांदा पीक) यांनी विषयानुरूप संवाद साधला. मुक्त विद्यापीठ कृषी विज्ञान केंद्राच्या माजी विद्यार्थिनी व मशरूम उद्योजिका वैशाली उदार यांचा मंत्री चौहान यांच्या हस्ते सत्कार झाला. डॉ. श्याम कडूस पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.