Nashik Corona Update: Covishieldचा जिल्ह्यात तुटवडा; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ZP आरोग्य विभाग दक्ष!

By

नाशिक : चीनप्रमाणेच जगातील अन्य देशातही कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने केंद्र सरकारने गर्दीच्या ठिकाणी खबरदारीचा उपाय म्हणून मास्क वापरणे लसीकरण वाढविण्याबाबत सूचित केले आहे. केंद्रापाठोपाठ आता राज्याच्या आरोग्य विभागाने नाशिक जिल्हा आरोग्य विभागाला कोरोनाच्या उपाययोजनांची अंमलबाजणी करण्याबाबत सूचना केल्या असून त्यानुसार जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग दक्ष झाला आहे.

लसीकरण वाढविणे, केंद्रावरील तपासण्या वाढविणे, विलगीकरण कक्ष तयार करणे आदी उपाययोजनांबाबत तालुका प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राला सूचना करण्यात आल्या असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा आरोग्य डॉ. हर्षल नेहते यांनी दिली. दरम्यान, जिल्ह्यात कोविड लसीकरण वाढविण्याचे निर्देश असले तरी, जिल्हाभरात कोविशील्ड लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. (Shortage of Covishield in district wake of Corona ZP health department alert Nashik Corona Update news)

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

हेही वाचा: Antinarcotics Drugs Code : अंमली तस्करांविरोधात शहरात ‘ॲन्टिनार्कोटिक्स ड्रग्ज्‌ स्कॉड’!

या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने कोविशील्ड लसींची राज्य आरोग्य विभागाकडे मागणी नोंदविली आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाने चाचण्या वाढवून, लसीकरणावर भर देण्याचे निर्देश केले आहे. त्यानुसार, जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र, ग्रामीण रूग्णालय येथे लसीकरण वाढविण्याबाबत तसेच तिसरा डोस घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने, हे लसीकरण वाढविण्याच्या सूचना यंत्रणेला दिल्या आहेत.

जिल्ह्यात कोव्हॅक्सीन लसीचा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, कोविशील्ड लसीचा साठा पुरेसा नाही. आरोग्य विभागाकडून हा साठा उपलब्ध झालेला नाही त्यासाठी आरोग्य विभागाकडे लसींची मागणी केली असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. मात्र, लसीकरण कोठेही थांबविण्यात आलेले नाही. रूग्ण चाचण्याही वाढविण्यात आल्या असून गुरवारी (ता.२२) दिवसभरात जिल्हाभरात ५२० रुग्णांच्या तपासण्या करण्यात आल्या.

यातील एक रूग्ण कोविड पॉझिटिव्ह सापडला आहे. प्रामुख्याने सर्दी, खोकला यांचे रूग्ण मोठ्या प्रमाणात सापडत आहे. परंतु, यांच्या चाचण्या केल्या जात आहे. गर्दीच्या ठिकाणी मास्क वापरण्याबाबत सूचना केलेल्या आहेत. कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर, करावयाच्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचे डॉ. नेहते यांनी सांगितले.

हेही वाचा: Nashik Corona Update : कोरोना पार्श्वभूमीवर NMCने वाढविल्या चाचण्या!