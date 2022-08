Shravan Somvar 2022 : तिसऱ्या श्रावणी सोमवारनिमित्ताने वाहतूक मार्गात बदल

नाशिक : येत्या तिसऱ्या श्रावणी सोमवारनिमित्त (ता.१५) त्र्यंबकेश्वर येथे ब्रह्मगिरी फेरीसाठी जाणाऱ्या भाविकांना जुने सीबीएस येथून बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी भाविकांची मोठ्याप्रमाणात वर्दळ राहणार असल्याने वाहतूक कोंडीची शक्यता आहे.

त्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक शहर पोलिसांतर्फे सीबीएस ते शरणपूर रोड हा मार्गावरील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येणार आहे. (Shravan Somvar 2022 Changes in traffic routes on occasion of third Shravan Somvar nashik latest marathi news)

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून भाविकांना देवदर्शनासाठी अनेक बंधने होती. त्यामुळे तिसऱ्या श्रावणी सोमवारीसाठीही ब्रह्मगिरीची फेरी भाविकांना करता आली नव्हती. यंदा मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. त्यामुळे भाविकांची त्र्यंबकेश्वर येथे दर्शनासाठी गर्दी वाढली आहे.

त्यातच येत्या तिसऱ्या श्रावणी सोमवारनिमित्त (ता.१५) ब्रह्मगिरी फेरीसाठी भाविकांची लाखोच्या संख्येने गर्दी होण्याची शक्यता आहे. भाविकांसाठी जुने सीबीएस येथून त्र्यंबकेश्‍वरला जाण्यासाठी विशेष बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

रविवारी (ता.१४) सायंकाळी भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता, शहर पोलिसांकडून या मार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात येणार आहे. रविवारी दुपारी दोन ते सोमवारी (ता.१५) रात्री आठ वाजेपर्यंत सीबीएस ते शरणपूर रोड मार्ग वाहतुकीसाठी बंद राहील.

शरणपूर रोडवरून सिग्नलकडे एसटी व शहर बसेस वगळता इतर वाहनांना प्रवेश बंद राहणार आहे. पर्यायी मार्ग म्हणून वाहनचालक सीबीएस येथून टिळकवाडी सिग्नल, मोडक सिग्नल हॉटेल राजदूतमार्गे किंवा सीबीएसवरून मेहेर सिग्नल, अशोकस्तंभमार्गे गंगापूर रोडवरून इतरत्र जातील.

टिळकवाडी सिग्नलकडून सीबीएसच्या दिशेने जाणारी वाहतूक टिळकवाडी सिग्नलकडून जलतरण तलाव सिग्नल, मोडक सिग्नलवरून सीबीएसच्या दिशेने जाईल किंवा टिळकवाडी सिग्नलवरून पंडित कॉलनीमार्गे गंगापूर रोडवरून अशोकस्तंभ मार्गे इतरत्र जाईल.

हे निर्बंध पोलिस, रुग्णवाहिका, शववाहिका व अग्निशमन दलाच्या वाहनांना लागू राहणार नाहीत, असे पोलिस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांनी अधिसूचनेत म्हटले आहे.

